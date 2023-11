Il ministero della Salute ha segnalato i richiami da parte del produttore di alcuni integratori alimentari a marchio Viverealcalino e Vitya. Il provvedimento è dovuto a un “alto contenuto di idrossido di potassio nei prodotti”. Il richiamo interessa tutti i lotti in commercio dei seguenti integratori per acqua alcalina (leggi qui il nostro articolo sull’acqua alcalina), venduti in confezioni da 42 ml:

AlkaWater integratore alimentare di boro, molibdeno e selenio Viverealcalino.

AlkaWater Plus Ionized integratore alimentare di boro, molibdeno, selenio e vitamina C Viverealcalino.

AlkaWater Original Formula integratore di boro, molibdeno e selenio Viverealcalino.

WaterLife integratore di molibdeno, selenio e vitamina C Vitya.

Il ministero della Salute, sul suo portale, indica anche il richiamo del prodotto AlkaWater Plus, ma la pagina dedicata contiene l’avviso relativo all’integratore AlkaWater Plus Ionized.

Tutti gli integratori richiamati sono stati prodotti dall’azienda Natural Research Snc, nello stabilimento di via Venezia 5, a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Per precauzione, si raccomanda di non consumare gli integratori alimentari con i marchi indicati. I consumatori e le consumatrici in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

