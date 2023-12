La catena di discount In’s Mercato, insieme al suo fornitore, ha richiamato volontariamente un lotto dell’integratore alimentare di pappa reale fresca e miele con vitamina B6 del proprio marchio Vita Good. La catena fa sapere che il provvedimento si è reso necessario a causa della compromissione dell’integrità delle confezioni. Il prodotto in questione è venduto in confezioni contenenti 10 flaconcini pronti all’uso, con il numero di lotto L.317001012 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/2025.

L’integratore alimentare a base di pappa reale e miele è stato prodotto per In’s Mercato dall’azienda Incos Cosmeceutica Industriale Srl di via Einaudi 8, a Castello D’Argile, nella città metropolitana di Bologna.

A scopo precauzionale, la catena raccomanda di non consumare l’integratore con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto segnalato possono quindi restituirlo al punto vendita in cui lo hanno acquistato entro il 20/12/2023, per la sostituzione o il rimborso.

