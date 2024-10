Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di formaggio Grana Padano Dop grattugiato a marchio Consilia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei metallici nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 100 grammi, con il numero di lotto 24256 Y e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/12/2024 (codice EAN 8000965012676).

La Latteria Sociale Mantova Società Agricola Cooperativa ha prodotto il formaggio Grana Padano grattugiato per Sun Soc.Cons. a r.l. Lo stabilimento di produzione si trova in Strada Rodone 13, a Marmirolo, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT 03 365 CE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il Grana Padano grattugiato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

