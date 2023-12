Nel fine settimana Ministero della Salute e la catena Eataly hanno pubblicato due nuovi richiami: quello di alcuni marchi di gorgonzola DOP e quello di numerosi lotti di agnolotti di borragine. I supermercati Bennet, poi, hanno segnalato il richiamo di due tipi di torte di gorgonzola e mascarpone, in collegamento con quello del gorgonzola già citato.

Il richiamo del gorgonzola

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di gorgonzola DOP del Caseificio Latini, venduto anche con i marchi 1.0, Crema Blu, Del Cherubino, Narpi e Oro Latini. La ragione del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel formaggio. Il prodotto interessato fa parte del lotto 240823 ed è venduto in fette da 150-300 grammi circa con le date di scadenza 19/12/2023 e 20/12/2023 oppure in quarti, ottavi, metà e forme intere con le date di scadenza 28/12/2023, 29/12/2023, 30/12/2023 e 03/01/2024.

L’azienda Caseificio Latini Srl ha prodotto il gorgonzola DOP richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Brescia 51/A, a Grumello del Monte in provincia di Bergamo (marchio di identificazione CE IT Y7H5U).

Le torte di gorgonzola

I supermercati Bennet hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di due tipi di torte di gorgonzola e mascarpone, con noci e con pistacchio, sempre del Caseificio Latini. Anche in questo caso il motivo del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Sono interessate le torte con il numero di lotto 241123 e la data di scadenza 08/12/2023, già superata da 7 giorni al momento dell’emanazione del provvedimento e 10 giorni alla pubblicazione. Il produttore e lo stabilimento sono gli stessi del gorgonzola DOP richiamato.

Il richiamo degli agnolotti

La catena Eataly, invece, ha diffuso il richiamo di 35 lotti di agnolotti di borragine a marchio PLIN. Il motivo indicato sull’avviso è la presenza, segnalata dal fornitore di borragine, di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti consentiti. Gli alcaloidi pirrolizidinici sono sostanze molto tossiche, soprattutto a livello epatico, prodotte da alcune piante, tra cui la borragine.

Gli agnolotti coinvolti, prodotti dal Pastificio Vallebelbo Srl, sono venduti in confezioni da 300 grammi e 1 kg con i numeri di lotto 2310093, 2310097, 2310101, 2310109, 2310114, 2310122, 2310124, 2310128, 2310136, 2310143, 2310149, 2310157, 2310159, 2310164, 2310171, 2310185, 2310192, 2310199, 2310214, 2310219, 2310222, 2310241, 2310248, 2310262, 2310269, 2310276, 2310283, 2310289, 2310290, 2310304, 2310311, 2310312, 2310318, 2310326 e 2310332. Le date di scadenza interessate vanno dal 30/04/2023 al 05/01/2024. La maggior parte dei lotti richiamati è dunque già scaduta, anche da mesi.

A scopo precauzionale, le aziende raccomandano di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto indicati.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 200 richiami, per un totale di 402 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Bennet, Eataly

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1