Il Ministero della Salute e i supermercati A&O e Famila hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di gelato al gusto zabaione, variegato al cioccolato, rum e uvetta sultanina a marchio Saper di Sapori di Selex. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 200 grammi, con il numero di lotto 180727 e il termine minimo di conservazione (TMC) 18/07/2027.

L’azienda Tonitto 1939 S.p.A. ha prodotto il gelato richiamato per Selex Gruppo Commerciale Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via N.S. di Lourdes 5, a Genova.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il gelato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Famila o A&O d’acquisto per il rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 992992.

