I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di formaggio a latte crudo vaccino Neufchâtel DOP a marchio Reflets de France. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, a forma di cuore, con il numero di lotto 210224FP5 e la data di scadenza 21/04/2024.

L’azienda Fromagerie du Pays de Bray ha prodotto il formaggio Neufchâtel richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova nella Zona industriale Sainte Radegonde, rue Sainte Radegonde, a Neufchâtel-en-Bray, in Normandia, Francia (marchio di identificazione FR 76.462.001 CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare il formaggio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicato e restituirli al punto vendita d’acquisto. L’azienda consiglia anche alle persone che avessero consumato il prodotto richiamato e che presentano febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, di consultare il proprio medico. L’azienda raccomanda inoltre a donne in gravidanza, persone immunodepresse e anziani di prestare particolare attenzione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 650650.

