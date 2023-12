Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tre lotti di formaggio Fondibufala a marchio Selezioni d’Autore. Il provvedimento si è reso necessario per un errore in etichetta. La lista degli ingredienti, infatti, indica la presenza di latte pastorizzato: si tratta invece di un formaggio prodotto con latte crudo di bufala. Il prodotto in questione è venduto in forme tonde da circa 5 kg, con i numeri di lotto 3108, 1309 e 0410 e i rispettivi termini minimi di conservazione (TMC) 31/12/2023, 16/01/2024 e 23/01/2024.

Il formaggio Fondibufala richiamato è stato prodotto dall’azienda Cremonesi Elino Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Carlo Rossignoli 33, Crema, in provincia di Cremona (marchio di identificazione CE IT Q1J1R).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per i rischi legati al latte crudo, si consiglia di non far consumare il formaggio in questione a bambini piccoli, persone anziane e immunodepresse e alle donne in gravidanza. In passato, il latte crudo e i formaggi a latte crudo con contaminazioni microbiologiche hanno infatti causato casi singoli e focolai infezioni alimentari (trovi qui una raccolta di richiami e articoli che interessano il latte crudo)

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 186 richiami, per un totale di 378 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

