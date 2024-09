La catena di discount Aldi ha richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di filetto di suino del suo marchio Il Podere. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Salmonella nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 1 kg, con il numero di lotto 14250097 e le date di scadenza 30/09/2024, 01/10/2024 e 02/10/2024.

L’azienda Terremerse Società Cooperativa ha prodotto il filetto di suino richiamato per Aldi. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fiumazzo, località Voltana 773, a Lugo, in provincia di Ravenna (marchio di identificazione IT 2234 P CE).

In via cautelativa, Aldi raccomanda di non consumare il filetto di suino con il numero di lotto e le date di scadenza sopra indicate, che è stato in vendita fino al giorno 26/09/2024. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove si procederà al rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero verde 800 370370 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 202 richiami, per un totale di 532 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Aldi

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2