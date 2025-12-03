Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo cautelativo da parte del produttore di un lotto di filetti di acciughe all’olio di girasole a marchio Capri. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 140 grammi, con il numero di lotto L. 060327 e il termine minimo di conservazione (TMC) 06/03/2027.

L’azienda Industria Ittica Torrenovese Srl ha prodotto i filetti di acciughe richiamati per Igino Mazzola Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Contrada Pietra di Roma Snc, a Torrenova, nella città metropolitana di Messina (marchio di identificazione IT D 8775 UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare i filetti di acciughe con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

