Le catene di supermercati Conad e Il Gigante hanno segnalato due nuovi richiami: si tratta di filetti di alici sott’olio per rischio chimico e biscotti per un problema di etichettatura.

Il richiamo dei filetti di alici Conad

Conad ha richiamato un lotto di filetti di alici di Sicilia all’olio d’oliva del proprio marchio Sapori & Dintorni per la presenza di istamina oltre i limiti, rilevata a seguito di controlli analitici. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 156 grammi, con il numero di lotto 25/189 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/10/2026.

L’azienda Iconistt Srl ha prodotto i filetti di alici sott’olio per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in viale S. Isidoro 20, nella frazione di Aspra, a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo (marchio di identificazione IT 455 CE).

Il richiamo dei biscotti

I supermercati Il Gigante, invece, hanno diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di biscotti alle mandorle ‘Butterfly’ a marchio Kambly. La ragione indicata è la presenza di etichettatura solo in lingua inglese e tedesca, quindi non idonea al mercato italiano. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto L521268 e il TMC 15/03/2026.

L’azienda Kambly Deutschland Gmbh ha prodotto i biscotti richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Schwanenstraße 94, a Ravensburg, in Germania.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 198 richiami, per un totale di 462 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Il Gigante, Conad

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2