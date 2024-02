Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di fichi secchi al Rum e cannella e di fichi mandorlati infornati a marchio M. Greco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di ocratossina A nei prodotti. L’ocratossina A è una micotossina prodotta da alcuni generi di funghi e spesso contamina la frutta secca ed essiccata. Le confezioni interessate sono da 200 grammi e 250 grammi con i numeri di lotto 11/0510, 11/0112, 11/0212, 11/0411, 11/0210, 11/0311, 11/0111S e 1/0211S e il termine minimo di conservazione 30/06/2024.

L’azienda M. Greco Srl ha prodotto i fichi secchi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Assunta 56, a Montecorice, in provincia di Salerno.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i fichi secchi con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita dove li hanno acquistati.

