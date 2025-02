Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di fichi secchi a marchio Fatina. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di ocratossina A oltre il limite di legge previsto dal regolamento UE 2023/915. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 350021021/1-11-231 e il termine minimo di conservazione (TMC) 06/2025. Nonostante il provvedimento sia datato 12/02/2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato solo nel tardo pomeriggio di ieri, 25/02/2025, con un ritardo di quasi due settimane.

L’azienda Pagysa A.S. ha prodotto i fichi secchi richiamati per Murano Spa, che li commercializza nel nostro Paese. Lo stabilimento di produzione si trova Sanat Cd. 45, a Tuna, nel distretto di Bornova, nella provincia di Smirne, in Turchia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i fichi secchi con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

