Il Ministero della Salute e alcune catene di supermercati hanno segnalato tre nuovi richiami: si tratta di fette biscottate (anche a marchio Coop) e polpa di mela e banana Consilia per il rischio micotossine, e di vaschette di tacchino tonnato per rischio microbiologico.

Il richiamo delle fette biscottate

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di fette biscottate con farina integrale vendute con i marchi La Frumenteria e Coop. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è il possibile superamento dei limiti della micotossina deossinivalenolo (DON) nella farina integrale di frumento tenero.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Fette biscottate ritagli integrali ricchi in proteine La Frumenteria, in sacchetti da 1 kg circa, con il numero di lotto 14E25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/2026;

Fette biscottate con farina integrale ritagli La Frumenteria, in sacchetti da 1 kg circa, con 16D25, 17D25 e 30D25 e il TMC 04/2026, e il numero di lotto 12E25 e il TMC 05/2026;

Fette biscottate sottili con farina integrale e olio di semi di girasole altoleico Coop, in sacchetti da 120 grammi, con i numeri di lotto 16D25 e 17D25, e il TMC 04/2026.

L’azienda DPG Srl ha prodotto tutte le fette biscottate integrali richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Chieri 95, ad Andezeno, nella città metropolitana di Torino.

Coop, che ha diffuso il richiamo del prodotto a proprio marchio, ha fatto sapere che per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800 805580.

Il richiamo della polpa di mela e banana

Consilia, invece, ha richiamato in via cautelativa un lotto di purea di mela e banana 100% a proprio marchio. Anche in questo caso, la ragione indicata è la possibile presenza di una micotossina, la patulina, oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 098 e il TMC 07/04/2026.

L’azienda Futura Spa ha prodotto la polpa di mela e banana richiamata per SUN Soc. Cons. arl. Lo stabilimento di produzione è sito in via Picasso 3, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

In precedenza, Coop e il Ministero della Salute avevano già segnalato il richiamo per il rischio patulina dello stesso lotto di polpa di mela e banana, prodotto dalla stessa azienda e venduto con il marchio Bianchi (leggi qui il primo richiamo di purea di frutta).

Il richiamo del tacchino tonnato

La catena Pam Panorama, infine, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tacchino tonnato prodotto da Soulkitchen. Questa volta, il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una potenziale contaminazione da Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è venduto in vaschette da 160 grammi con il numero di lotto 14052025, corrispondente alla data di produzione, e la data di scadenza 08/06/2025.

L’azienda Soulkitchen Srl ha prodotto il tacchino tonnato richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Marco Fabio Quintiliano 25, a Milano (marchio di identificazione IT R764M).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i marchi e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 93 richiami, per un totale di 296 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute, Consilia, Pam Panorama

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2