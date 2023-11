Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo a scopo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di fagiolini spezzati al naturale a marchio Demeter. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro all’interno del prodotto. I fagiolini in questione, infatti, sono venduti in vasetti di vetro da 340 grammi. I numeri di lotto coinvolti vanno dal LB121230.48000 al LB121230.53000 e hanno il termine minimo di conservazione (Tmc) fino al 31/12/2026.

I fagiolini spezzati richiamati sono stati prodotti dall’azienda Machandel e provengono da agricoltura biodinamica. Lo stabilimento di produzione si trova in Turfsteker 6, a Haulerwijk, nei Paesi Bassi.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di controllare le scorte in casa e di non consumare i fagiolini spezzati con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati. Le consumatrici e i consumatori che dovessero essere in possesso dei vasetti interessati, fa sapere l’azienda, possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Qui il prodotto richiamato sarà rimborsato o sostituito.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 176 richiami, per un totale di 367 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), ministero della Salute

Ogni anno vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati centinaia di prodotti alimentari pericolosi o non idonei alla vendita.

Il Fatto Alimentare ha lanciato un servizio completamente gratuito, che permette di ricevere in tempo reale una notifica ogni volta che viene pubblicata un'allerta o un richiamo.

Se volete rimanere informati iscrivetevi al nuovo canale Telegram de Il Fatto Alimentare https://t.me/ilfattoalimentareallerta, oppure al servizio di allerta via email cliccando il pulsante qui sotto.

Iscriviti

2