Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di formaggio Casolet prodotto dall’Azienda Agricola Il Sogno. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è “un esito sfavorevole delle analisi per la ricerca di STEC” (Escherichia coli produttore di Shiga-tossine) segnalato da produttore. Il prodotto interessato è venduto in porzioni di peso variabile con il numero di lotto 11. La data di scadenza non è indicata sull’avviso, che non contiene nemmeno immagini del prodotto.

L’Azienda Agricola Il Sogno ha distribuito il formaggio Casolet richiamato (circa 9 kg), direttamente a consumatori e consumatrici presso il punto vendita della Malga Preghena, nel Comune di Bresimo, nella provincia autonoma di Trento.

Il Ministero della Salute segnala che il prodotto può essere pericoloso per bambini, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso. In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il formaggio con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 165 richiami, per un totale di 408 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

