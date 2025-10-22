Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di curcuma in polvere (haldi powder) a marchio AlìBabà. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 100 grammi, 400 grammi e 1 kg con il numero di lotto 22/04/2026, corrispondente al termine minimo di conservazione (TMC).

L’azienda Nani Agro Foods Ltd ha prodotto la curcuma richiamata per Fresh Tropical Srl by Jawad, che l’ha commercializzata in Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in India.

All’inizio di ottobre, anche Collfiorito ha richiamato la curcuma in polvere proveniente dall’India per “la presenza di un potenziale rischio microbiologico” (leggi qui l’articolo sul richiamo della curcuma a marchio Colfiorito).

In via precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la curcuma in polvere con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 215 richiami, per un totale di 493 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2