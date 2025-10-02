I supermercati Carrefour hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di curcuma in polvere a marchio Colfiorito. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un potenziale rischio microbiologico non meglio specificato. Il prodotto in questione è venduto in scatole di plastica da 60 grammi ciascuna, con il numero di lotto 2510153 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/10/2026.

L’azienda Fertitecnica Colfiorito Srl ha confezionato la curcuma richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Grazia Deledda 32-38, a Montecassiano, in provincia di Macerata.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare la curcuma in polvere con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 192 richiami, per un totale di 456 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

