Coop, richiamo precauzionale per un lotto di crostata di ciliegie: sospetta presenza di ossido di etilene

Coop ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di crostata di ciliegie a marchio Lago per la “sospetta presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 350 grammi con il numero di lotto 21159 e il termine minimo di conservazione 15/02/2022.

La crostata richiamata è stata prodotta da Lago Group Spa di via Roma 24, Galliera Veneta (provincia di Padova), nello stabilimento di via Vittorio Veneto 103 a Tombolo, sempre in provincia di Padova.

Coop rende noto che il richiamo riguarda solo alcuni supermercati di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare la crostata con il numero di lotto indicato e restituirla al punto vendita d’acquisto. Per informazioni è possibile contattare il produttore al numero 049 9475511.

Dal 1° gennaio 2021, Il Fatto Alimentare ha segnalato 104 richiami, per un totale di 149 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

© Riproduzione riservata Foto: Coop

Il Fatto Alimentare da 11 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette, pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso completamente gratuito a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le aziende inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e mantenere la nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora! Roberto La Pira Dona ora