La catena specializzata NaturaSì ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni cracker biologici con i marchi Sottolestelle e Biovegando. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la possibile presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta.

I cracker richiamati

I prodotti interessati da questo richiamo sono i seguenti:

Velette con ceci e curcuma Biovegando, in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 397 A 24 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/12/2024;

Crackers Senatore Cappelli con quinoa soffiata Sottolestelle, in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 311 C 23 e il TMC 18/10/24;

Velette di farro Sottolestelle, in confezioni da 200 grammi, con i numeri di lotto 515 C 23, 884 C 24, 296 A 24 e 389 A 24, e i TMC 10/09/2024, 02/11/2024, 07/12/2024 e 16/12/2024;

Velette Senatore Cappelli Sottolestelle, in confezioni da 200 grammi, con i numeri di lotto 350 C 23, 736 C 23, 756 C 23, 015 A 24 e 084 A 24, e i TMC 23/08/2024, 06/10/2024, 11/10/2024, 04/11/2024 e 12/11/2024.

L’azienda Sottolestelle Srl Società Benefit ha prodotto tutti i tipi di cracker richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Contrada Costarelle SS273 km 12, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare i cracker con i lotti e i termini minimi di conservazione sopraindicati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici al latte possono invece mangiare i prodotti segnalati senza rischi. NaturaSì fa sapere che le persone allergiche eventualmente in possesso dei cracker richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto si provvederà quindi alla sostituzione o al rimborso.

