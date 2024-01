La catena di supermercati Conad ha richiamato i cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticcera a proprio marchio. Il provvedimento è motivato dalla “segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto”. Sono interessati i seguenti prodotti:

Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153);

Cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160);

Cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177);

Cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433).



Nell’avviso di richiamo, la catena non ha indicato lotti di produzione o termini minimi di conservazione coinvolti. L’azienda FBF Spa ha prodotto i cornetti richiamati per Conad Società Cooperativa.

A scopo puramente precauzionale, si consiglia di non consumare i prodotti segnalati. Conad fa sapere che i consumatori e le consumatrici eventualmente in possesso di una confezione dei suddetti prodotti possono riportarla in qualsiasi punto di vendita della catena, che provvederà alla sostituzione o al rimborso.

