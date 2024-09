La catena di supermercati Migross ha segnalato il richiamo volontario e precauzionale da parte del produttore di un lotto di code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 200 grammi con il numero di lotto FB24228470 e la data di scadenza 10/10/2024.

L’azienda Fiorital Spa ha prodotto le code di mazzancolle richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in Località Marittima Fabbricato 114, a Venezia.

In via puramente precauzionale, si raccomanda di non consumare le code di mazzancolle tropicali con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica è possibile contattare Fiorital S.p.A al numero 335 8363958.

