I supermercati Tigros hanno richiamato un lotto di chiodi di garofano a marchio Primia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un pesticida oltre i limiti di legge, senza specificare quale. Il prodotto in questione è venduto in vasetti di vetro da 30 grammi, con il numero di lotto L15069C e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2028.

L’azienda Drogheria e Alimentari Spa ha confezionato i chiodi di garofano richiamati per Agorà Network Scarl, di cui fa parte Tigros e titolare del marchio Primia. Lo stabilimento si trova in viale Nilde Iotti 23/25, a Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze.

Dall’inizio del 2025 è già la quarta volta che vengono richiamati dei chiodi di garofano per la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge. Nei tre casi precedenti, tutti i prodotti erano a marchio AlìBabà e provenivano dall’Indonesia (in questo articolo trovi il più recente). Nel caso del prodotto a marchio Primia non è nota l’origine.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i chiodi di garofano con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 182 richiami, per un totale di 438 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Tigros

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2