Oltre al maxi richiamo di cornetti surgelati, nel fine settimana il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di altri due prodotti: si tratta di un carpaccio di salmone e un formaggio di pecora, entrambi per presenza di Listeria monocytogenes.

Il richiamo del carpaccio di salmone

Come accennato, il Ministero ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di carpaccio di salmone (Salmo salar) a marchio Carthago. Il prodotto interessato è venduto in confezioni skin da 100 grammi, con il numero di lotto 261663441 e la data di scadenza 30/06/2026.

L’azienda Carthago Srl ha prodotto il carpaccio di salmone richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via del Commercio 2, a Cavignasco, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT B3T2X CE).

Il richiamo del formaggio di pecora

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo da parte dell’operatore di formaggio di pecora della Val Camastra a marchio I Sapori del Parco. Il prodotto in questione è venduto in forme intere da 3 kg circa e porzionato in fette da 600 grammi circa, con il lotto di produzione 17/04/2026 e le date di scadenza 27/04/2027 (forme intere) e 08/11/2026 (prodotto porzionato).

L’azienda Videtta Vincenzo ha prodotto il formaggio di pecora richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in contrada Parco snc, ad Abriola, in provincia di Potenza (marchio di identificazione CE IT 17 105).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 123 richiami e ritiri, per un totale di 320 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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