Dopo il richiamo dei Nutella Muffin e Nutella Croissant, il Ministero della Salute nel fine settimana ha pubblicato il maxi richiamo di numerose tipologie di cornetti e altri prodotti da forno surgelati venduti con i marchi Cupiello e prodotti dalla stessa azienda del Gruppo Ferrero, per la possibile presenza di frammenti metallici.

Cornetti per la grande distribuzione

Cornetto curvo Buonsenso palm free cereali e mirtilli rossi -30% di zuccheri Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26132 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto curvo crema Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (320 g), con il numero di lotto L26124 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto ReNocciola Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26133 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto curvo confettura albicocca Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26124 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto madre ReBosco bicolore frutti di bosco Cupiello, in confezioni da 10 pezzi (900 g), con il numero di lotto L26117 e il TMC 30/04/2027;

Cornetti e croissant per l’HoReCa

Prodotti plant based

Cornetto curvo madre plant based vuoto palm free Buonsenso Cupiello, in confezioni da 36 pezzi (3.240 g) appartenente ai lotti numero L26132 con il termine minimo di conservazione 31/05/2027, e L26154 con il TMC 30/06/2027;

Cornetto curvo madre plant based mirtilli -30% zuccheri palm free Buonsenso Cupiello, in confezioni da 36 pezzi (3.240 g) con il numero di lotto L26132 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto curvo madre plant based vuoto palm free Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.080 g) con il numero di lotto L26140 e il TMC 31/05/2027; anche Carrefour ha segnalato il richiamo del prodotto venduto cotto e confezionato a proprio marchio;

Cornetto Hotel madre plant based vuoto palma segregato Cupiello, in confezioni da 90 pezzi (3.330 g), con il numero di lotto L26159 e il TMC 30/06/2027;

Cornetto curvo madre plant based confettura albicocca palma segregato Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.100 g), con il numero di lotto L26149 e il TMC 31/05/2027;

Cornetto curvo madre plant based vuoto palma segregato Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.080 g), appartenente ai lotti numero L26117 con il TMC 30/04/2027, e L26154 con il TMC 30/06/2027;

Cornetto madre plant based agli agrumi di Sicilia palma segregato Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.080 g), con il numero di lotto L26149 e il TMC 31/05/2027;

Croissant vegano con farina integrale Cupiello, in confezioni da 45 pezzi (3.600 g) con i numeri di lotto L26154, L26155 e L26156, e il TMC 30/06/2027;

Cornetto vegano vuoto deluxe madre Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (3.264 g), appartenente ai lotti numero L26117 eL26118 con il TMC 30/04/2026, e L26154 con il TMC 30/06/2026;

Cornetto vegano multicereali e frutti di bosco Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.400 g), appartenente ai lotti numero L26132 con il TMC 31/05/2027, e L26156 con il TMC 30/06/2027;

Fagotto madre plant based gusto ACE agrumi di Sicilia Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.700 g), con il numero di lotto L26128 e il TMC 31/05/2027;

Gli altri prodotti da forno

GranPaffutella alla nocciola Cupiello, in confezioni da 55 pezzi (4.345 g), con il numero di lotto L26133 e il TMC 31/05/2027;

Pancannolo nocciola Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.580 g), con il numero di lotto L26155 e il TMC 30/06/2027;

Caramellita treccia Tuttoburro e caramello salato Cupiello, in confezioni da 32 pezzi (3.200 g).

L’azienda Fresystem Spa, del Gruppo Ferrero, ha prodotto tutti i prodotti da forno surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Zona industriale ASI, località Pascarola, a Caivano, nella città metropolitana di Napoli.

In precedenza, Ferrero aveva richiamato diversi lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant prodotti nello stesso stabilimento, sempre per la possibile presenza di frammenti di metallo (leggi qui l’articolo sul richiamo dei prodotti da forno surgelati Ferrero), mentre Penny Market aveva già anticipato il richiamo di un lotto di cornetti curvi vuoti (leggi qui l’articolo sul richiamo dei cornetti vuoti).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i cornetti surgelati con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 121 richiami e ritiri, per un totale di 317 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute