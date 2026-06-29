Dopo il richiamo dei Nutella Muffin e Nutella Croissant, il Ministero della Salute nel fine settimana ha pubblicato il maxi richiamo di numerose tipologie di cornetti e altri prodotti da forno surgelati venduti con i marchi Cupiello e prodotti dalla stessa azienda del Gruppo Ferrero, per la possibile presenza di frammenti metallici.
Cornetti per la grande distribuzione
- Cornetto curvo Buonsenso palm free cereali e mirtilli rossi -30% di zuccheri Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26132 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto curvo crema Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (320 g), con il numero di lotto L26124 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto ReNocciola Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26133 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto curvo confettura albicocca Cupiello, in confezioni da 4 pezzi (360 g), con il numero di lotto L26124 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto madre ReBosco bicolore frutti di bosco Cupiello, in confezioni da 10 pezzi (900 g), con il numero di lotto L26117 e il TMC 30/04/2027;
Cornetti e croissant per l’HoReCa
- Grancornetto curvo vuoto Cupiello, in confezioni da 55 pezzi (4.400 g), con il numero di lotto L26155 e il TMC 30/06/2027;
- Grancornetto curvo crema Cupiello, in confezioni da 55 pezzi (5.225 g), con il numero di lotto L26147 e il TMC 31/05/2027;
- Grancornetto curvo vuoto Cibi e Miti, in confezioni da 36 pezzi (3.204 g), appartenente ai lotti numero L26112 con il TMC 30/04/2027, e L26135 e L26148 con il TMC 31/05/2027;
- Grancornetto CuordiMadre curvo Troppofarcito crema Cupiello, in confezioni da 36 pezzi (3.816 g), appartenente ai lotti numero L26111 con il TMC 30/04/”027, e L26124 con il TMC 31/05/2027;
- Grancornetto CuordiMadre curvo vuoto Cupiello, in confezioni d 36 pezzi (3.204 g), appartenente ai lotti numero L26112 e L26113 con il TMC 30/04/2027, L26148 con il TMC 31/05/2027, e L26167 con il TMC 30/06/2027;
- Grancornetto CuordiMadre curvo extrafarcito nocciola Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.656 g), con il numero di lotto L26141 e il TMC 31/05/2027;
- Grancornetto CuordiMadre curvo extrafarcito crema chantilly Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.656 g), appartenente ai lotti numero L26111 con il TMC 30/04/2026, e L26154 con il TMC 30/06/2027;
- Grancornetto CuordiMadre curvo extrafarcito confettura albicocche Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.656 g), appartenente ai lotti numero L26111 con il TMC 30/04/2026, e L26155 con il TMC 30/06/2027;
- Grancornetto CuordiMadre dritto vuoto Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.500 g), appartenente ai lotti L26111 e L26112 con il TMC 30/04/2027, e L26133 con il TMC 31/05/2027;
- Cornetto madre sfogliato curvo Cupiello, in confezioni da 70 pezzi (4.900 g), appartenente ai lotti numero L26113 con il TMC 30/04/2027, L26124 con il TMC 31/05/2027, L26134 con il TMC 31/05/2027, L26135 con il TMC 31/05/2027, L26148 con il TMC 31/05/2027, L26149 con il TMC 31/05/2027, e L26160 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto curvo crema con lievito madre fresco Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.800 g), con il numero di lotto L26125 e il TMC 31/05/2027;
- Croissant Paris Tuttoburro farcito confettura albicocca Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (4.266 g), con il numero di lotto L26135 e il TMC 31/03/2027;
- Mini Croissant Paris Tuttoburro Cupiello, in confezioni da 90 pezzi (3.150 g), appartenenti ai lotti L26128 con il TMC 31/03/2027, e L26159 e il TMC 30/04/2027;
- Cornetto Paris Tuttoburro madre Cupiello, in confezioni da 45 pezzi (3.600 g), appartenenti ai lotti L26113e L26114 con il TMC 28/02/2027, L26145 e L26146 con il TMC 31/03/2027, e L26163 con il TMC 30/04/2027;
- Cornetto vuoto Filly Cupiello, in confezioni da 50 pezzi (3.400 g), con il numero di lotto L26138 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura crema pistacchio madre deluxe Repubblica Ceca Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (4.914 g), con il numero di lotto L26113 e il TMC 30/04/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura crema pistacchio madre deluxe Olanda Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (4.914 g), con il numero di lotto L26114 e il TMC 30/04/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura crema pistacchio madre deluxe Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (4.914 g), appartenenti ai lotti L26113 con il TMC 30/04/2027, L26138 con il TMC 31/05/2027, L26156 con il TMC 30/06/2027, e L26114 con il TMC 30/04/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura nocciola madre deluxe Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (5.130 g), appartenente ai lotti numero L26119 eL26120 con il TMC 30/04/2027, e L26142 con il TMC 31/05/20207;
- Cornetto curvo extrafarcitura crema madre deluxe Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (5.130 g), appartenente ai lotti numero L26124, L26125 e L26147 con il TMC 31/05/2027, e L26159 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura confettura albicocca madre deluxe Romania Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (5.130 g), appartenente ai lotti numero L26118 e L26119 con il TMC 30/04/2027, e L26160 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto curvo extrafarcitura confettura albicocca madre deluxe Cupiello, in confezioni da 54 pezzi (5.130 g), appartenente ai lotti numero L26118con il TMC 30/04/2027, L26133 con il TMC 31/05/2027 e L26159 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetti confettura albicocca Primini Cupiello, in confezioni da 80 pezzi (2.160 g), con il numero di lotto L26139 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetti vuoti Primini Cupiello, in confezioni da 80 pezzi, (1.760 g), con il numero di lotto L26146 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto bicolore nocciola Primino ReNocciola Cupiello, in confezioni da 80 pezzi (2.640 g), con il numero di lotto L26146 e il TMC 31/05/2027;
- Minicroissant ReNocciola con lievito madre Cupiello, in confezioni da 160 pezzi (5.280 g), appartenente ai lotti numero L2111, L26112 e L26118 con il TMC 30/04/2027, L26125, L26128, L26133, L26139, L26140, L26147 e l26148 con il TMC 31/05/2027, e L26160 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto Ischia doppio impasto crema e amarena Alta Pasticceria Cupiello, in confezioni da 45 pezzi (4.275 g), con L26149 con il TMC 31/05/2027
- Cornetto Ischia doppio impasto melange Bella Pasticceria Cupiello, in confezioni da 40 pezzi (3.200 g), con il numero di lotto L26149 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto dritto ai cereali e miele integrale Cupiello, in confezioni da 55 pezzi (4.400 g), appartenente ai lotti numero L26132 con il numero di lotto 31/05/2027, e L26156 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto Milano Cupiello, in confezioni da 45 pezzi (3.600 g), con il numero di lotto L26145 e il TMC 31/05/2027;
- Maxi cornetto brioche glassato Bella Pasticceria Cupiello, in confezioni da 38 pezzi (4.560 g), con i numeri di lotto L26135 e L26146 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto madre ReBosco bicolore frutti di bosco Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.320 g), appartenente ai lotti numero L26117 con il TMC 30/04/2027, e L26154 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto madre ReCacao bicolore cacao Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.320 g), con i numeri di lotto 26132, L26140 e L26141, e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto madre ReNocciola bicolore nocciola Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.272 g), appartenente ai lotti numero L26117 con il TMC 30/04/2027, e L26155 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto multicereali e miele integrale Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.400 g), con il numero di lotto L26156 e il TMC 30/06/2027;
Prodotti plant based
- Cornetto curvo madre plant based vuoto palm free Buonsenso Cupiello, in confezioni da 36 pezzi (3.240 g) appartenente ai lotti numero L26132 con il termine minimo di conservazione 31/05/2027, e L26154 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto curvo madre plant based mirtilli -30% zuccheri palm free Buonsenso Cupiello, in confezioni da 36 pezzi (3.240 g) con il numero di lotto L26132 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto curvo madre plant based vuoto palm free Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.080 g) con il numero di lotto L26140 e il TMC 31/05/2027; anche Carrefour ha segnalato il richiamo del prodotto venduto cotto e confezionato a proprio marchio;
- Cornetto Hotel madre plant based vuoto palma segregato Cupiello, in confezioni da 90 pezzi (3.330 g), con il numero di lotto L26159 e il TMC 30/06/2027;
- Cornetto curvo madre plant based confettura albicocca palma segregato Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.100 g), con il numero di lotto L26149 e il TMC 31/05/2027;
- Cornetto curvo madre plant based vuoto palma segregato Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (4.080 g), appartenente ai lotti numero L26117 con il TMC 30/04/2027, e L26154 con il TMC 30/06/2027;
- Cornetto madre plant based agli agrumi di Sicilia palma segregato Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (4.080 g), con il numero di lotto L26149 e il TMC 31/05/2027;
- Croissant vegano con farina integrale Cupiello, in confezioni da 45 pezzi (3.600 g) con i numeri di lotto L26154, L26155 e L26156, e il TMC 30/06/2027;
- Cornetto vegano vuoto deluxe madre Cupiello, in confezioni da 48 pezzi (3.264 g), appartenente ai lotti numero L26117 eL26118 con il TMC 30/04/2026, e L26154 con il TMC 30/06/2026;
- Cornetto vegano multicereali e frutti di bosco Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.400 g), appartenente ai lotti numero L26132 con il TMC 31/05/2027, e L26156 con il TMC 30/06/2027;
- Fagotto madre plant based gusto ACE agrumi di Sicilia Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.700 g), con il numero di lotto L26128 e il TMC 31/05/2027;
Gli altri prodotti da forno
- GranPaffutella alla nocciola Cupiello, in confezioni da 55 pezzi (4.345 g), con il numero di lotto L26133 e il TMC 31/05/2027;
- Pancannolo nocciola Cupiello, in confezioni da 60 pezzi (5.580 g), con il numero di lotto L26155 e il TMC 30/06/2027;
- Caramellita treccia Tuttoburro e caramello salato Cupiello, in confezioni da 32 pezzi (3.200 g).
L’azienda Fresystem Spa, del Gruppo Ferrero, ha prodotto tutti i prodotti da forno surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Zona industriale ASI, località Pascarola, a Caivano, nella città metropolitana di Napoli.
In precedenza, Ferrero aveva richiamato diversi lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant prodotti nello stesso stabilimento, sempre per la possibile presenza di frammenti di metallo (leggi qui l’articolo sul richiamo dei prodotti da forno surgelati Ferrero), mentre Penny Market aveva già anticipato il richiamo di un lotto di cornetti curvi vuoti (leggi qui l’articolo sul richiamo dei cornetti vuoti).
A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i cornetti surgelati con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 121 richiami e ritiri, per un totale di 317 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.