Ferrero ha richiamato, a scopo precauzionale, alcuni lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant per la possibile presenza di frammenti metallici. Anche i supermercati Migross e Tigros hanno segnalato il provvedimento. I prodotti interessati sono surgelati e sono i seguenti:

Nutella Muffin, in confezioni da 688 grammi, appartenenti ai lotti numero L124Z39 con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/05/2027, L125Z39 con il TMC 05/05/2027, L138Z39 con il TMC 18/05/2027, L145Z39 con il TMC 25/05/2027, L148Z39 con il TMC 28/05/2027, e L149Z39 con il TMC 29/0520/27;

Nutella Croissant, in confezioni da 340 grammi (4 pezzi), appartenenti ai lotti numero L126Z39 con il TMC 06/05/2027, L133Z39 con il TMC 13/05/2027, e L134Z39 con il TMC 14/05/2027.

Fresystem Spa (Gruppo Ferrero) ha prodotto i prodotti da forno surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Zona industriale ASI, località Pascarola, a Caivano, nella città metropolitana di Napoli. Ferrero fa sapere che il provvedimento non interessa solo l’Italia, ma anche Belgio, Germania, Ungheria, Romania, Spagna e Regno Unito.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 121 richiami e ritiri, per un totale di 260 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ferrero