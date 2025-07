Il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di due nuovi prodotti. Si tratta di una caciotta stagionata di bufala per rischio microbiologico, e di un cartone per pizza per una presunta non conformità segnalata dalle autorità francesi.

Il richiamo della caciotta di bufala

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di caciotta stagionata di bufala a marchio Fattorie Garofalo. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC). Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da circa 400-500 grammi con il numero di lotto 100 e la data di scadenza 30/11/2025. Pur essendo datato 24/07/2025, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso soltanto nella serata di ieri, 29/07/2025: un ritardo inaccettabile, in presenza di una contaminazione microbica seria, come quella da E. coli STEC.

Il Caseificio La Vecchia Masseria di Diana Luigi ha prodotto la caciotta stagionata di bufala richiamata per Fattorie Garofalo. Lo stabilimento di produzione si trova in strada provinciale Trentola-Ischitella snc, a Villa Literno, in provincia di Caserta (marchio di identificazione IT 15/299 CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la caciotta stagionata con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il richiamo dei cartoni per pizza

Il Ministero della Salute, inoltre, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di scatole porta pizza prodotte da Liner Italia. La ragione indicata è la presenza di una presunta non conformità rilevata dalla Direzione generale francese per la concorrenza, il consumo e la repressione frodi (DGCCRF), ancora da confermare. Il prodotto in questione (pezzi da 77 grammi) è destinato al mercato estero, e fa parte del lotto numero 49036315 (stringato n.363).

L’azienda Liner Italia International Spa ha prodotto i cartoni per pizza richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Otto Marzo 193, a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza.

