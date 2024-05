Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di biscotti di grano saraceno Buchweizenkekse con il marchio Oliver Gasser. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di tracce dell’allergene nocciola (frutta a guscio) non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2024. Sulle confezioni non è presente un numero di lotto.

L’azienda Gasser Brother Gmbh ha prodotto i biscotti di grano saraceno richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Preisn 1, a Luson, nella provincia autonoma di Bolzano.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda alle persone allergiche alle nocciole o alla frutta a guscio di non consumare i biscotti con il termine minimo di conservazione sopra indicato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici alla frutta a guscio possono mangiare il prodotto richiamato senza rischi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 103 richiami, per un totale di 228 prodotti.

