Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di biscotti ‘Rusky Dry Cake’ a marchio Kishwan. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la presenza di uova non dichiarate in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con i numeri di lotto 02/24, 03/24 e 04/24 e i termini minimi di conservazione (TMC) 02/01/2026, 24/01/2026 e 04/02/2026.

L’azienda Kishwan Snacks Limited ha prodotto i biscotti richiamati. Lo stabilimento di produzione di trova nell’area industriale di Nasirabad, Chittagong, in Bangladesh (marchio di identificazione RA-260315210028719).

Lo scorso mese di giugno, il Ministero della Salute aveva dato notizia di un altro richiamo di questo tipo di biscotti, in quel caso a marchio Banoful, sempre provenienti dal Bangladesh e sempre per presenza di uova non dichiarate (leggi qui il richiamo dei biscotti Banoful di giugno).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i biscotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

