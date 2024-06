Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di biscotti Banoful Dry Cake Rusk. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene uovo non dichiarato sull’etichetta italiana per un errore di etichettatura. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi appartenente ai lotti numero BN0224 14/23 con termine minimo di conservazione (TMC) 13/10/2025 e BN0124 15/23 con TMC 29/10/2025. Pur essendo datato 29/05/2024, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo solo nel pomeriggio del 12/06/2024, con due settimane di ritardo.

L’azienda Banoful ha prodotto i biscotti richiamati in Bangladesh. Il prodotto è commercializzato in Italia dall’azienda Asia Food Srl, di via del Maggiolino 169, a Roma.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle proteine delle uova di non consumare i biscotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Le consumatrici e i consumatori che invece non sono allergici alle uova possono mangiare il prodotto senza rischi.

