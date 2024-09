Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di due lotti di barrette sostitutive del pasto “Light Lunch Low Carb” a marchio Integra di Skin Medic Beauty Clinic. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di materiale plastico all’interno del prodotto. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 56 grammi ciascuna, appartenenti ai lotti numero L4095-S 4/10/25 con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/10/2025 e L4094-S 3/10/25 con il TMC 03/10/2025.

L’azienda francese Laboratoire Pyc ha prodotto le barrette richiamate per Italian Beauty Service Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in rue de Lavy 26, a Manziat, dipartimento dell’Ain, regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le barrette con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 192 richiami, per un totale di 493 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2