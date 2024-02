La catena di discount Aldi ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di glutine (grano) non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 620 grammi, con il numero di lotto 237022 e la data di scadenza 25/02/2024.

Aldi fa sapere che la zuppa alla toscana richiamata è stata in vendita in tutte le filiali fino al giorno 06/02/2024.

A scopo precauzionale, Aldi raccomanda alle persone celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del grano di non consumare il prodotto con la scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di confezioni della zuppa alla toscana richiamate possono restituirle in qualsiasi punto vendita della catena per il rimborso, anche senza scontrino. Le persone che non sono celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del grano possono consumare il prodotto senza rischi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30-17.00, e il sabato 8.00-14.00.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 28 richiami, per un totale di 52 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Aldi

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2