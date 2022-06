I richiami del giorno: riso soffiato al cioccolato, sostituto dello yogurt alla soia e semi di chia

Coop segnala il richiamo precauzionale da parte del produttore Hosta di due lotti di riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte Nippon per la “possibile presenza di corpi estrane (plastica)”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi, con i numeri di lotto L 291 e L 292.

Il richiamo, precisa Coop, riguarda solo alcuni punti vendita della catena di cooperative della Regione Toscana. A scopo precauzionale, Coop raccomanda di non consumare il riso soffiato al cioccolato Nippon con i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita per il rimborso

Coop ha richiamato anche diversi lotti del sostituto vegetale dello yogurt a base di soia Soja Yo BeneSì Coop gusto frutta e cereali perché “per un errore di stampa è indicata sul retro dell’etichetta la dicitura ‘senza glutine’ pur contenendo tra gli ingredienti cereali con glutine”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 2×125 grammi con tutte le scadenze fino a 06/07/2022.

La catena raccomanda alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare il sostituto dello yogurt alla soia segnalati e restituirli al punto vendita Coop dove saranno rimborsati.

Iper, Decò e il produttore Pedon, invece, hanno richiamato precauzionalmente alcuni lotti di semi di chia con i marchi Iper e Decò Bio, per la “possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”. I prodotti coinvolti sono venduti in sacchetti da 250 grammi con i termini minimi di conservazione 06/05/2023, 13/03/2023 e 03/02/2023 per quanto riguarda i semi di chia a marchio Iper, e con i Tmc 30/04/2023, 02/06/23 e 16/06/23 per Decò Bio.

I semi di chia richiamati sono stati prodotti per Iper Spa e Decò Italia Scarl da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Colceresa, in provincia di Vicenza.

A scopo precauzionale, le aziende raccomandano alle persone allergiche alla soia di non consumare i semi di chia con i termini minimi di conservazione segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione non presenta alcun rischio per i consumatori non allergici alla soia.

