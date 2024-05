Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di tre lotti di Spritz a marchio Decò. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è l’assenza dell’indicazione ‘contiene solfiti’, obbligatoria sull’etichetta delle bevande alcoliche che li contengono in quanto allergeni. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 75 cl con i numeri di lotto L2411002, L2408102 e L2406702, e con i termini minimi di conservazione (TMC), rispettivamente, 10/2025, 09/2025 e 09/2025.

L’azienda V.N.P. Spa ha prodotto le bottiglie di spritz richiamate per Decò Italia Scarl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Valgera 94, ad Asti.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche o intolleranti ai solfiti di non consumare lo spritz con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati e restituire le bottiglie in questione al punto vendita Decò d’acquisto. Le consumatrici e i consumatori che invece non sono allergici o intolleranti a solfiti e anidride solforosa possono bere il prodotto richiamato senza rischi.

