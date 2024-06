Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte della catena di Supermercati Tosano Cerea S.r.l. di un formaggio preincartato e porzionato a peso variabile, per rischio microbiologico. Il prodotto in questione è il “Formaggio Monte Veronese DOP latte intero take away”.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una possibile contaminazione microbiologica da listeria monocytogenesla. Le confezioni interessate sono vendute in formato di peso variabile con data di scadenza 25-26/06/2024, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso oggi, stessa data indicata nel modulo di richiamo inviato dai Supermercati Tosano che invitano gli eventuali acquirenti a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita d’acquisto.

