Continuano i richiami per il formaggio a latte crudo (Saporito di montagna) contaminato da Escherichia coli STEC che qualche giorno fa ha coinvolto una bambina di un anno di Cortina d’Ampezzo ricoverata per sindrome emolitico uremica (SEU). Si tratta di una complicanza grave dell’infezione da E. coli produttore di Shiga-tossina, che colpisce prevalentemente i bambini in età prescolare ed è quasi sempre di origine alimentare.

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di altri lotti di formaggio “il Saporito di Montagna a latte crudo” a marchio Tassaro SPA. La ragione indicata sull’avviso di richiamo per rischio microbiologico per la possibile presenza di Escherichia coli STEC. Il prodotto in questione è venduto in forme tagliate a quarti da 2,5 kg circa, con i numeri di lotto BT231224 – BT040125 e scadenza rispettivamente 23.12.24 e 04.01.25.

L’azienda Caseificio Sociale di Predazzo e Moena S.C.A. ha prodotto il formaggio richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fiamme Gialle 48, a Predazzo, nella provincia autonoma di Trento (marchio di identificazione CE 42/012).

Il Ministero ha diffuso un altro avviso sempre per tre lotti dello stesso prodotto che presenterebbe la stessa criticità, venduto in forme intere sa circa 10 kg e numeri di lotto: L.24197-L.24201-L.24205. Questi lotti erano però già presenti nel primo richiamo pubblicato.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda dunque di non consumare il formaggio con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

