Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Il Gigante hanno pubblicato due nuovi richiami. Mentre il Ministero segnala un seti di coltelli per migrazione di metalli pesanti, Il Gigante ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di grano saraceno cotto per la mancanza dell’etichettatura precauzionale.

Il richiamo dei coltelli da tavola

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di coltelli da tavola con impugnatura rossa a marchio Gnali. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è il livello di migrazione specifica del cromo oltre i limiti imposti da DM 21/03/1973. Il prodotto in questione è venduto in set da sei pezzi con il numero di lotto Lotto n.23/CTR0303 (articolo 6CTR).

L’azienda F.lli Gnali Bacicio Srl, con sede in via Industriale 33 a Barbigia (Brescia), ha importato e commercializzato il prodotti in Italia.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non utilizzare i coltelli con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il richiamo del grano saraceno cotto

I supermercati Il Gigante, invece, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di grano saraceno cotto per pastiera a marchio Rebecchi Torta Natura. La ragione indicata è un errore di etichettatura, a causa del quale manca la dicitura precauzionale “può contenere senape”. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 580 grammi con il numero di lotto 647/24 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/03/2026.

L’azienda IDAV Spa ha prodotto il grano saraceno cotto richiamato per Rebecchi Food Systems Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in località Le Vecchie, a Striano, nella città metropolitana di Napoli.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda alle persone allergiche alla senape di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici alla senape possono mangiare il prodotto senza correre rischi.

