Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di 11 tipologie di crocchette per gatti e cani a marchio Colella, per la sospetta contaminazione da sottoprodotti di origine animale (SOA) non conformi. Il richiamo, inoltre, è stato classificato nella categoria “rischio microbiologico”.

Le crocchette per gatti richiamate

Cat monocolore, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25G01A10406 con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/06/2026, 25G01A10409 con il TMC 04/09/2026, 25G01A11209 con il TMC 12/09/2026, e 25G01A12205 con il TMC 22/05/2026;

Cat bicolore, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25G01A13007 con il TMC 30/07/2026, 25G01A10809 con il TMC 08/09/2026, 25G01A10406 con il TMC 04/06/2026, e 25G01A12205 con il TMC 22/05/2026;

Le crocchette per cani richiamate

Basic 22/8, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C03A10107 con il TMC 01/07/2026, 25C03A10306 con il TMC 03/06/2026, 25C03A10310 con il TMC 03/10/2026, 25C03A10707 con il TMC 07/07/2026, 25C03A10708 con il TMC 07/08/2026, 25C03A10805 con il TMC 08/05/2026, 25C03A10807 con il TMC 08/07/2026, 25C03A10808 con il TMC 08/08/2026, 25C03A10809 con il TMC 08/09/2026, 25C03A11006con il TMC 10/06/2026, 25C03A11309 con il TMC 13/09/2026, 25C03A11509 con il TMC 15/09/2026, 25C03A11806 con il TMC 18/06/2026, 25C03A11807 con il TMC 18/07/2026, 25C03A11905 con il TMC 19/05/2026, 25C03A12107 con il TMC 21/07/2026, 25C03A12205 con il TMC 22/05/2026, 25C03A12305 con il TMC 23/05/2026, 25C03A12405 con il TMC 24/05/2026, 25C03A12805 con il TMC 28/05/2026, 25C03A12807 con il TMC 28/07/2026, 25C03A12904 con il TMC 29/04/2026, 25C03A12909 con il TMC 29/09/2026, 25C03A13007 con il TMC 30/07/2026, e 25C03A13009 con il TMC 30/09/2026;

Alta energia 30/20, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C02A10210 con il TMC 02/10/2026, 25C02A10306 con il TMC 03/06/2026, 25C02A10509 con il TMC 05/09/2026, 25C02A10707 con il TMC 07/07/2026, 25C02A10908 con il TMC 09/08/2026, 25C02A11509 con il TMC 15/09/2026, 25C02A12005 con il TMC 20/05/2026, 25C02A12205 con il TMC 22/05/2026, 25C02A12606 con il TMC 26/06/2026, 25C02A12807 con il TMC 28/07/2026, 25C02A13006 con il TMC 30/06/2026, e 25C02A13007 con il TMC 30/07/2026;

Adult 24/9, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C05A10107 con il TMC 01/07/2026, 25C05A10109 con il TMC 01/09/2026, 25C05A10110 con il TMC 01/10/2026, 25C05A10205 con il TMC 02/05/2026, 25C05A10209 con il TMC 02/09/2026, 25C05A10210 con il TMC 02/10/2026, 25C05A10306 con il TMC 03/06/2026, 25C05A10307 con il TMC 03/07/2026, 25C05A10309 con il TMC 03/09/2026, 25C05A10310 con il TMC 03/10/2026, 25C05A10406 con il TMC 04/06/2026, 25C05A10408 con il TMC 04/08/2026, 25C05A10409 con il TMC 04/09/2026, 25C05A10410 con il TMC 04/10/2026, 25C05A10509 con il TMC 05/09/2026, 25C05A10608 con il TMC 06/08/2026, 25C05A10609 con il TMC 06/09/2026, 25C05A10707 con il TMC 07/07/2026, 25C05A10807 con il TMC 08/07/2026, 25C05A10808 con il TMC 08/08/2026, 25C05A10809 con il TMC 08/09/2026, 25C05A10905 con il TMC 09/05/2026, 25C05A10906 con il TMC 09/06/2026, 25C05A10907 con il TMC 09/07/2026, 25C05A11006 con il TMC 10/06/2026, 25C05A11009 con il TMC 10/09/2026, 25C05A11106 con il TMC 11/06/2026, 25C05A11205 con il TMC 12/05/2026, 25C05A11209 con il TMC 12/09/2026, 25C05A11309 con il TMC 13/09/2026, 25C05A11505 con il TMC 15/05/2026, 25C05A11509 con il TMC 15/09/2026, 25C05A11605 con il TMC 16/05/2026, 25C05A11609 con il TMC 16/09/2026, 25C05A11707 con il TMC 17/07/2026, 25C05A11709 con il TMC 17/09/2026, 25C05A11806 con il TMC 18/06/2026, 25C05A11807 con il TMC 18/07/2026, 25C05A11905 con il TMC 19/05/2026, 25C05A11906 con il TMC 19/06/2026, 25C05A12005 con il TMC 20/05/2026, 25C05A12006 con il TMC 20/06/2026, 25C05A12105 con il TMC 21/05/2026, 25C05A12107 con il TMC 21/07/2026, 25C05A12205 con il TMC 22/05/2026, 25C05A12304 con il TMC 23/04/2026, 25C05A12305 con il TMC 23/05/2026, 25C05A12306 con il TMC 23/06/2026, 25C05A12309 con il TMC 23/09/2026, 25C05A12404 con il TMC 24/04/2026, 25C05A12406 con il TMC 24/06/2026, 25C05A12407 con il TMC 24/07/2026, 25C05A12409 con il TMC 24/09/2026, 25C05A12606 con il TMC 26/06/2026, 25C05A12609 con il TMC 26/09/2026, 25C05A12705 con il TMC 27/05/2026, 25C05A12706 con il TMC 27/06/2026, 25C05A12805 con il TMC 28/05/2026, 25C05A12807 con il TMC 28/07/2026, 25C05A12904 con il TMC 29/04/2026, 25C05A12905 con il TMC 29/05/2026, 25C05A12909 con il TMC 29/09/2026, 25C05A13006 con il TMC 30/06/2026, 25C05A13009 con il TMC 30/09/2026, e 25C05A13107 con il TMC 31/07/2026;

Adult con pesce, in sacchi da 20 kg, appartenenti al lotto di produzione 25C05A1F2807 con il TMC 28/07/2026;

Puppy 30/15, in sacchi da 20 kg, appartenenti al lotto di produzione 25C04A10908 con il TMC 09/08/2026;

Riso-maiale 26/11, in sacchi da 20 kg, appartenenti al lotto di produzione 25C12A10210 con il TMC 02/10/2026;

Pollo-riso 24/10, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C10A10310 con il TMC 03/10/2026, 25C10A10409 con il TMC 04/09/2026, 25C10A11609 con il TMC 16/09/2026, e 25C10A12005 con il TMC 20/05/2026;

Riso-pesce, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C11A10210 con il TMC 02/10/2026, 25C11A10309 con il TMC 03/09/2026, 25C11A10908 con il TMC 09/08/2026, e 25C11A11605 con il TMC 16/05/2026;

Energy 28/14, in sacchi da 20 kg, appartenenti ai lotti di produzione 25C06A10306 con il TMC 03/06/2026, 25C06A10409 con il TMC 04/09/2026, 25C06A10508 con il TMC 05/08/2026, 25C06A10908 con il TMC 09/08/2026, 25C06A11005 con il TMC 10/05/2026, 25C06A11006 con il TMC 10/06/2026, 25C06A11209 con il TMC 12/09/2026, 25C06A11509 con il TMC 15/09/2026, 25C06A11605 con il TMC 16/05/2026, 25C06A11610 con il TMC 16/10/2026, 25C06A11905 con il TMC 19/05/2026, 25C06A12005 con il TMC 20/05/2026, 25C06A12107 con il TMC 21/07/2026, e 25C06A13006 con il TMC 30/06/2026.

Il produttore

L’azienda Colella Trade Srl ha prodotto il cibo secco per gatti e cani richiamato nello stabilimento di contrada Camporeale S.S. 90 bis, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato un lotto di crocchette per cani prodotto dalla stessa azienda, in quel caso richiamato per una positività a Salmonella (leggi qui l’articolo sul richiamo del cibo per cani). Al momento non è noto se i due provvedimenti siano collegati e se la materia prima utilizzata sia la stessa.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non dare ai propri gatti le crocchette con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 14 richiami, per un totale di 43 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

