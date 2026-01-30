Non è più un caso isolato. Dopo il richiamo di crocchette per cani pubblicato due settimane fa dal Ministero della Salute, l’allerta per il pet food secco prodotto da Colella Trade Srl si è estesa ad altri 135 lotti, anche di prodotti per gatti. Considerando la quantità di lotti segnalati, la distribuzione potrebbe avere raggiunto migliaia di animali in tutta Italia. Secondo le nostre stime basate sui volumi di produzione industriale (circa 1.170 tonnellate di prodotto), il numero di pasti coinvolti potrebbe arrivare fino a circa 4 milioni approssimativamente: 3 milioni per i cani e 1 milione per i gatti. Si tratta di un’allerta rilevante per l’entità dei volumi, che richiede una verifica puntuale da parte dei proprietari.

Le crocchette richiamate

Il richiamo interessa sacchi da 20 kg a marchio Colella (linee Adult, Energy, Basic, Puppy, Cat ecc.) e un lotto specifico a marchio Wilky Dog (Lotto 25C05A1P2411). Trattandosi di formati grandi, si può ipotizzare che siano confezioni acquistate più facilmente da canili, rifugi o famiglie con più animali: il rischio è che i sacchi coinvolti siano già in uso da tempo. Chi compra abitualmente crocchette a marchio Colella per l’alimentazione dei propri animali è invitato a verificare il lotto stampato sull’etichetta del sacco acquistato con quelli richiamati. L’elenco completo si trova in questo articolo. Se il lotto corrisponde occorre sospendere subito la somministrazione e riportare il sacco (anche se aperto) al punto vendita. In caso contrario, il cibo può essere utilizzato, anche se lo stabilimento di produzione è il medesimo.

Per completezza, ricordiamo che il Ministero ha recentemente segnalato (il 16 gennaio) anche un altro richiamo di pet food non correlato a Colella. Si tratta di un lotto di crocchette per cani Radames (vendute da Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi) per la presenza di aflatossine oltre i limiti.

Il motivo del richiamo

I due richiami di crocchette prodotte da Colella sono classificati dal Ministero della Salute come allerte per rischio microbiologico. Tuttavia, mentre il provvedimento che riguarda il pet food a marchio Wilky Dog, in un primo momento parlava esplicitamente di presenza di Salmonella (poi rimosso e sostituito con un avviso che riportava un generico rischio microbiologico), i richiami degli ultimi 11 prodotti parlano di “sospetta contaminazione da SOA non conformi”. I SOA non sono altro che i sottoprodotti di origine animale, la materia prima di base per la produzione di pet food.

Il mondo del pet food

Spesso i consumatori acquistano scatolette o crocchette attratti da immagini di filetti succosi, ma la realtà legislativa è ben diversa. La legge (Reg. CE 1069/2009) permette l’uso della Categoria 3: parti di animali sani ma non destinate al consumo umano. Nel pet food quindi possono trovarsi cotenne, sangue, orecchie e musi di maiali, zampe, becchi, carcasse e piume di polli, teste, lische, pelle e visceri di pesci, polmoni, trachea, milza e mammelle di bovini.

L’industria del pet food vive su un paradosso: vende pasti completi per cani e gatti ottenuto con ingredienti commestibili provenienti dallo scarto della macellazione. Finché non impareremo a leggere oltre le immagini di marketing, rimarremo complici di un sistema che trasforma piume e sangue in “prodotti gourmet”. Il richiamo Colella è solo la punta dell’iceberg: la vera sfida è pretendere trasparenza su ciò che, legalmente o meno, finisce ogni giorno nelle ciotole dei nostri animali

