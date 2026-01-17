Il Ministero della Salute segnala un nuovo richiamo di mangime per cani venduto nei negozi Eurospin. Questa volta il problema è una contaminazione dovuta a micotossine. Il provvedimento riguarda crocchette per cani vendute in sacchi da 10 kg a marchio Radames. Le crocchette sono prodotte in Italia da Gheda Mangimi, nello stabilimento di Ostiglia (MN) situato in Via Comuna Santuario, 1.

La vendita da Eurospin

Il motivo del ritiro è la presenza di aflatossina B1 una sostanza tossica e cancerogena, regolata da limiti di legge molto stringenti presente in misura superiore ai limiti di legge. L’aflatossina B1 è una micotossina prodotta da muffe che può avere effetti tossici, in particolare a carico del fegato degli animali, soprattutto in caso di esposizione ripetuta. Le aflatossine possono svilupparsi su cereali, mais e altre materie prime vegetali contaminati in modo accidentale, spesso a causa di cattive condizioni di conservazione o di materie prime già contaminate.

Le crocchette Radames sono vendute nei negozi Eurospin. Il lotto di produzione indicato nella scheda del ministero 5286, e il marchio di di identificazione dello stabilimento è IT000316MN. La data riportata sui sacchi riferita a termine minimo di conservazione è 13/04/2027.

Il Ministero invita i consumatori che abbiano acquistato il prodotto a verificare le confezioni in loro possesso , a non consumare prodotto e a riconsegnarli a punto venduta Eurospin.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 10 richiami, per un totale di 39 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

