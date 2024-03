All’inizio di quest’anno Barilla ha annunciato che avrebbe abbassato i prezzi di una serie di prodotti, fra cui pasta, biscotti e sostitutivi del pane (ne abbiamo parlato in questo articolo sull’iniziativa dell’azienda di Parma). La riduzione, che oscillava dal 7 al 13%, riguardava i prezzi di cessione da parte di Barilla alle catene di supermercati. Ogni insegna ha poi deciso autonomamente la diminuzione dei prezzi di vendita al dettaglio. È chiaro che, quando la diminuzione riguarda un numero così elevato di prodotti di un marchio famoso, i supermercati non possono ignorare la cosa e devono abbassare i listini. Prevedendo l’inevitabile discesa dei prezzi, abbiamo confrontato i listini dei prodotti Barilla e Mulino Bianco proposti dalle varie catene a metà gennaio 2024 con quelli di due mesi dopo. Il confronto è stato fatto prendendo come riferimento i valori indicati sulle pagine della spesa online.

Spaghetti, fette biscottate e biscotti

Iniziamo dalla pasta, prodotto presente nelle case di tutti gli italiani. Il prezzo degli spaghetti n. 5 e di quelli grossi n.7 (confezione blu) è passato da 2,50 a 2,30 €/kg, con uno sconto del 7,7% (da Esselunga per i n. 5 si è passati da 2,25 a 2,09). Gli spaghetti trafilati al bronzo, nella confezione rossa da 400 g, partivano da 3,73 €/kg e lo sconto varia dal 9 al 13% a seconda delle catene.

Per le fette biscottate dorate (confezione da 630 g), il listino in gennaio si aggirava intorno a 4,40 €/kg, adesso lo sconto applicato è del 10% circa. Lo stesso andamento riguarda le fette biscottate integrali. Il prezzo della versione ai cereali, che partiva intorno ai 7-7,50 €/kg, in confezione da 315 g, varia da una catena all’altra: all’Esselunga è rimasto uguale (7,27 €/kg), al Conad è un po’ aumentato e al Carrefour è crollato del 38% (senza che siano indicate promozioni).

Anche per i biscotti Mulino Bianco si registrano valori al ribasso. Gli Abbracci e i Pan di Stelle (in confezione da 350 g), che in gennaio all’Esselunga e al Carrefour costavano 7,11-7,12 €/kg, adesso registrano un ribasso dell’8% all’Esselunga e del 20% al Carrefour. I Nascondini, il cui prezzo nelle diverse catene oscillava da 7,24 a 7,76 €/kg, hanno registrato un ribasso dal 4 al 20% (da Carrefour il listino sullo scaffale indica 6,03 €/kg e da Coop 7,09). Sulle Gocciole, (biscotti a marchio Pavesi proprietà della Barilla), il risparmio è dell’8-10%.

L’iniziativa di Barilla ha funzionato?

L’iniziativa della Barilla ha prodotto effettivamente una diminuzione media dell’8-12% dei prezzi a scaffale, con andamenti un po’ diversi a seconda delle insegne. L’impressione è che le catene facciano scelte differenziate soprattutto sui prodotti più ‘di nicchia’ (meno popolari?), come per esempio le fette biscottate ai cereali, mentre su quelli che vanno per la maggiore, come la pasta, le fette biscottate dorate o i biscotti Gocciole, sono allineate sugli stessi prezzi.

