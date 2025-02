Siamo ormai nel pieno del periodo di Carnevale, ma già da gennaio nei supermercati si potevano trovare i dolci tipici di questa festività, chiacchiere e tortelli. Per l’occasione, Altroconsumo ha effettuato un sondaggio tra 800 consumatrici e consumatori iscritti alla community ACmakers, quali dolci di Carnevale preferiscono e quali mangeranno, oltre a svolgere un’indagine sui prezzi in 49 punti vendita – panetterie, pasticcerie, supermercati e ipermercati – di due grosse città italiane: Roma e Milano.

I dolci di Carnevale preferiti

Le chiacchiere, dette anche frappe o bugie, sono sicuramente il dolce del periodo preferito: quasi tutte le persone intervistate (oltre il 90%) ha risposto che le mangeranno sicuramente. Per quanto riguarda invece i tortelli (o castagnole), più di un terzo dei partecipanti all’indagine ha risposto che consumerà quelli ripieni di creme e circa un quarto quelli vuoti. Tuttavia in questo periodo si mangeranno anche molti altri dolci tipici, a diffusione regionale come il migliaccio, le zeppole, gli struffoli e frittelle di ogni tipo.

Metà delle persone intervistate, poi, ha affermato che mangerà dolci di Carnevale fatti in casa e un’altra metà li comprerà al supermercato. C’è anche chi li acquisterà in panetteria (oltre un terzo) o in pasticceria (meno della metà). Nonostante l’acquisto nei punti vendita della grande distribuzione sia molto popolare, è opinione diffusa che le chiacchiere e i tortelli del supermercato siano meno buoni di quelli comprati in pasticceria o fatti in casa: lo pensa quasi il 75% dei partecipanti all’indagine.

I prezzi

Ma quanto costano i dolci di Carnevale? Secondo le rilevazioni di Altroconsumo in 49 punti vendita di Milano e Roma, le chiacchiere costano in media 28,8 €/kg (+5% rispetto al 2024), mentre i tortelli 30,2 €/kg (+7%). Per risparmiare, è meglio acquistare questi prodotti nella grande distribuzione, dove le chiacchiere costano in media 9 €/kg, un terzo rispetto alle panetterie (28,7 €/kg) e un quarto rispetto alle pasticcerie (37,8 €/kg). Per quanto riguarda invece i tortelli il prezzo in ipermercati e supermercati (16 €/kg) è circa la metà rispetto a quello di panetterie (29,3 €/kg) e pasticcerie (35 €/kg).

I prezzi, tuttavia, variano notevolmente anche all’interno dello stesso tipo di punto vendita. Negli ipermercati e nei supermercati i prezzi delle chiacchiere vanno dai 6 ai 12,8 €/kg, mentre in panetteria si va da 13 a ben 55 €/kg. In pasticceria, invece, si parte da 20 €/kg, fino ad arrivare addirittura a 60 €/kg. Niente a che vedere comunque con le chiacchiere firmate dal Maestro Iginio Massari, che con i loro 100 €/kg hanno scatenato un fuoco di critiche e polemiche. Per i tortelli venduti nella grande distribuzione si va da 9,4 a 22,6 €/kg, mentre nelle panetterie i prezzi partono da 18 €/kg e arrivano a ben 55 €/kg. Nelle pasticcerie, invece, si spende dai 20 ai 48 €/kg. Infine, i dolci di Carnevale costano meno a Roma, che a Milano, anche se poco.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock Tabelle: Altroconsumo

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1