Consumare al ristorante una zuppa di pesce e pagare un conto dove compare una sola voce di spesa è un sogno che diventa realtà a Marsiglia, Avignone, Aix en Provence e in genere in Francia. Il conto trasparente, senza voci strane e senza artifizi che fanno lievitare l’importo finale, è una costante dei ristoranti francesi.

La cena può iniziare con un cameriere che ti versa l’acqua fresca della bottiglia presente su tutti i tavoli, con la stessa eleganza usata per il vino. In altri locali chiedono con quale acqua si desidera pasteggiare, e il turista italiano di solito ordina una bottiglia di minerale con o senza bollicine .

Nei ristoranti italiani non viene servita acqua di rubinetto come si fa regolarmente in Francia

Acqua di rubinetto a tavola

Ma basta uno sguardo intorno agli altri tavoli, per scoprire che il 99% degli avventori beve acqua del rubinetto in bottiglia non filtrata. Chi vuole pasteggiare con acqua frizzante riceve una bottiglietta di Perrier o di San Pellegrino al prezzo di 6 -7 euro. È esattamente l’opposto di quello che succede in Italia, dove ormai non esistono locali che servono acqua di rubinetto in caraffa o in bottiglia. I gestori più furbi ed “ecologici” propongono bottiglie di acqua potabile filtrata che fanno pagare uno sproposito (almeno 2 € al litro). Gli altri propongono bottiglie di minerale in vetro o in plastica.

Nelle città francesi l’acqua del rubinetto presenta caratteristiche di salubrità analoghe a quelle italiane e, presumibilmente, viene additivata di cloro come da noi. Perché allora i francesi al ristorante pasteggiano con acqua di rete e da noi succede l’opposto? Siamo più attenti? Siamo più buongustai? Oppure si tratta di cattive abitudini dei ristoratori che hanno “convinto” i clienti a non bere l’acqua del rubinetto, che poi è la stessa consumata dai bambini degli asili nido e delle elementari?

Incognita coperto

L’altro aspetto interessante dei ristoranti francesi è l’assenza di voci come il coperto (in Italia ammonta a circa 2,90 € a persona secondo la Federazione italiana pubblici esercizi nell’ottobre 2023). Alcuni locali inseriscono il servizio e altre voci altrettanto pretestuose come il cestino di pane. Alla fine queste voci accessorie e spesso pretestuose incidono sino al 10-20% sul conto. Il piacere di arrivare alla cassa di un ristorante di Marsiglia e trovare nello scontrino una sola voce (quella della bouillabaisse appena consumata) che coincide con il prezzo indicato sul menu è rassicurante. In Italia, per lo stesso piatto, arriva un conto arricchito da 3-4 voci che disorientano.

Ticket per prenotazione!

Il conto nei ristoranti italiani è costruito in modo da confondere le idee e fare lievitare in modo artificioso il prezzo (ne abbiamo parlato qui). È inaccettabile che nei locali non venga servita acqua del rubinetto, ma acqua potabile filtrata che fa guadagnare almeno 13 mila euro l’anno (ne abbiano parlato qui).

Come viene giustificata una voce di spesa come il coperto quando sui tavoli non c’è nemmeno la tovaglietta di carta? Come fa un ristoratore ad aggiungere sul menu la spesa per il cestino di pane? Ma non c’è da meravigliarsi, qualcuno sta pensando a un ticket per la prenotazione, come si fa per i biglietti dei concerti o dei cinema. C’è chi progetta di fare pagare un surplus di spesa per i tavoli con vista mare o vista lago o vista duomo, ispirandosi alle compagnie aeree che vendono i posti migliori a 15-20 euro.

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos, Il Fatto Alimentare

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1