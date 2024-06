Il conto del ristorante è salato ma quello che cattura l’attenzione sono il coperto e, soprattutto, il costo dell’acqua di rubinetto filtrata servita a tavola. Sul fenomeno tutto italiano del coperto ne avevamo già parlato in un articolo, denunciando come spesso si paga un importo superiore ai 2 € per una tovaglietta e un tovagliolo di carta, un bicchiere, due posate e, non sempre, un cestino di pane. L’acqua del rubinetto filtrata è una novità degli ultimi anni che incontra sempre più favore tra i gestori. Molti ristoranti, soprattutto nel Nord Italia, hanno abbandonato le bottiglie di minerale e servono bottiglie o caraffe riempite con acqua di rubinetto ottenuta da un impianto di filtrazione. Il sistema permette di eliminare l’eventuale odore e sapore di cloro, oltre che aggiungere bollicine o refrigerare l’acqua, ma non ne migliora la sicurezza.

Coperto e acqua filtrata

La scelta dell’impianto è interessante. Il problema è che questa operazione diventa l’occasione per far pagare ai clienti l’acqua di rubinetto come se fosse minerale in bottiglia. Sempre più spesso la scena è questa: si sceglie l’acqua gassata o naturale e sul tavolo arriva un’elegante bottiglia di vetro con la scritta “Acqua frizzante” o “Acqua naturale” e il nome dell’azienda dell’impianto di filtrazione (il nome del locale e altri loghi sono un optional). Pagare 2 euro per una bottiglia di acqua del rubinetto filtrata, considerando che già si paga il coperto è davvero un insulto.

Eppure il regolamento europeo Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), approvato nel mese di aprile 2024, invita gli Stati membri a incentivare ristoranti, mense, bar, caffetterie e servizi di catering a servire acqua di rubinetto, gratis o a prezzo minimo, in contenitori riutilizzabili.

L’intervista a Fipe

Luciano Sbraga dell’ufficio studi Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) sei anni fa a proposito di questo problema dichiarava a Il Fatto Alimentare : “Nulla vieta in un futuro, se la sensibilità verso i temi dell’ambiente porterà a un cambio di filosofia, la conversione verso l’acqua del rubinetto. La Fipe ha già in corso campagne di sensibilizzazione per incentivare l’uso della doggy bag, e per ripensare l’uso delle bustine di zucchero, ritenute una causa di spreco; l’acqua potrebbe essere il prossimo obiettivo”.

A distanza di sei anni Sbraga precisa che per quanto riguarda l’acqua servita nei ristoranti “non ci possono essere politiche impositive e non è nemmeno possibile imporre alle aziende come fare la propria politica commerciale. Quindi apprezziamo la nuova formulazione del regolamento europeo nel quale si chiede agli Stati di incentivare le aziende a servire acqua di rubinetto. Peraltro molti ristoranti lo fanno già ricorrendo alla cosiddetta “acqua trattata”, che come è noto richiede una meticolosa attività di manutenzione per mantenerne i requisiti di sicurezza. Nei ristoranti inoltre c’è un ampio utilizzo di bottiglie in vetro di acqua minerale. Inoltre se un cliente chiede una caraffa di acqua di rubinetto generalmente viene portata a tavola”.

In altre parole ogni locale fa come vuole e l’invito dell’UE di servire acqua gratis è praticamente ignorato. In Italia infatti non esiste una legge che obblighi i ristoratori a offrire gratuitamente l’acqua di rubinetto, trattata o no, a tavola. Allo stesso modo, la legge non impone nemmeno il contrario, lasciando quindi la decisione finale a discrezione dei titolari dei locali.

I conti

Utilizzare acqua trattata è sicuramente una scelta valida sul piano ambientale perché evita l’impiego, la movimentazione e lo stoccaggio di milioni di bottiglie di acqua minerale di plastica o vetro ma alla fine si rivela anche un ottimo affare per il ristoratore. Non per i clienti però. Abbiamo provato a fare i conti. L’impianto comporta un canone di 50-60 euro al mese per la manutenzione e nessun investimento iniziale. Nel costo del servizio è compresa la fornitura delle bottiglie.

Tirando le somme possiamo dire che un ristorante con 50 coperti al giorno che propone una bottiglia di acqua trattata al prezzo di 2 euro, in due settimane copre le spese annuali dell’impianto. Negli altri 300 giorni dell’anno (considerando le chiusure) incassa 15 mila euro dalla vendita di acqua trattata e altri 30 mila per il coperto. Il margine di ricarico che hanno i ristoratori vendendo acqua del rubinetto filtrata è di gran lunga superiore a qualsiasi altro prodotto servito a tavola.

La petizione

Il 13 ottobre dell’anno scorso abbiamo lanciato una petizione su Change.org rivolta a Confersercenti, Confcommercio e al Ministero delle imprese e del made in Italy, invitando i ristoranti a servire gratuitamente una caraffa o una bottiglia di acqua del rubinetto a tavola come avviene regolarmente a Parigi, New York, Madrid… Abbiamo raccolto in pochi giorni più di 29.000 firme, ma nessuna risposta è arrivata dagli interlocutori e dai ristoratori che, evidentemente, sono poco disponibili a rinunciare a 30 mila euro l’anno vendendo acqua di rubinetto imbottigliata.

Firma la petizione clicca qui.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1