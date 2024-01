Quanto costa il coperto al ristorante? La domanda è lecita perché basta frequentare anche saltuariamente pizzerie, trattorie o ristoranti più o meno eleganti per rendersi conto che non esistono regole. La sensazione è che per diversi locali la voce del coperto insieme a quella dell’acqua trattata in bottiglia e in alcuni casi del cestino di pane sia un vero affare per arrontondare il fatturato.

Un lettore ci scrive che a Ispica in provincia di Ragusa in questi giorni di festa in un ristorante pizzeria ha pagato 4,50 euro per il coperto, 8,00 euro per una bottiglia di birra nazionale mentre le pizze, ad eccezione della Margherita, costano almeno 20 euro. Premesso che il locale non rientra fra i ristoranti stellati del ragusano, il lettore si sofferma sulla qualità del servizio. Tovagliolo e tovaglia rigorosamente di tessuto ma, non certo di lino, posate di acciaio inox ma non firmate, piatti e bicchieri che si possono trovare tranquillamente all’Ikea di Catania o in altri centri di vendita all’ingrosso della zona.

35 € per una pizza

La cosa che ha fatto arrabbiare il lettore oltre ai prezzi esagerati è che il costo del coperto e delle pizze è lievitato in prossimità delle feste, visto che sul sito si trovano foto con i prezzi precedenti. Sempre a proposito di servizio il lettore precisa che non era previsto il cambio di posate fra un piatto e l’altro. Alla fine il conto per una pizza e una birra ha raggiunto i 35 € considerando il caffè.

Quanto costa il pane?

Un altro lettore ci scrive piccato perché in un ottimo ristorante nel ghetto ebraico di Roma ha pagato 3,50 € per il ” Servizio e pane di benvenuto”. Nel menù mancava la voce coperto forse perché perché sui tavoli manca la tovaglia ma ci sono posate e tovaglioli di cotone. A fine cena sommando la voce del servizio, una bottiglia di acqua minerale San Pellegrino (5,00 €) e il caffè (2,50 €) il conto indica 11 € da sommare ai 22 per un secondo di carne. Un’altra lettrice ci consiglia caldamente un simpatico ristorante di Trastevere a Roma dove si mangia davvero bene e c’è sempre una lunga coda.

C’è però un balzello che non le è proprio piaciuto per il pane. Il coperto è di 1 €, e l’importo risulta tutto sommato corretto considerando le sedie pieghevoli, i piatti e i bicchieri “da mensa” e lo spazio ridotto per i tavoli. La sorpresa è il cestino di pane che costa 2,50 e l’acqua microfiltrata (2,50 €). Anche in questo caso il conto, prima di iniziare a cenare, arriva a 6 euro.

2 € per una tovaglietta di carta

Da queste testimonianze emerge una realtà variegata, compreso le pizzerie che per una tovaglietta e un tovagliolo di carta, due posate e un bicchiere di vetro fanno pagare 2,0 € per il coperto. A fianco di questi locali ci sono quelli che usano tovaglie e tovaglioli di cotone e fanno pagare 4-5 euro non certo giustificato dal costo per la lavanderia che ammonta a circa 1 euro a persona. La nota quando si parla di “coperto ” al ristorante riguarda la scandalosa abitudine italiane di non servire a tavola una caraffa con acqua di rubinetto come avviene a Parigi, Londra New York. Nella stragrande maggioranza dei casi a tavola si arriva bottiglia di acqua minerale di plastica che quando è di vetro può costare anche 5 €. Come alternativa viene servita acqua di rubinetto microfilmata al prezzo scandaloso di 2,50 € al litro.

L’iniziativa è lodevole e fa bene all’ambiente ma, soprattutto, fa bene alle tasche dei ristoratori che lucrano in modo sin troppo evidente.Per contrastare questa cattiva abitudine ilfattoalimentare ha lanciato nel mese di ottobre 2023 una petizione su change.org per pretendere dai gestori di avere a tavola una bottiglia di acqua del rubinetto. La petizione in pochi mesi ha raccolto 27 mila firme.

Lucrare sul coperto

L’amara conclusione è che la voce “coperto” del menu insieme ad altre voci accessorie come il pan , l’acqua microfiltrata e quant’altro sia un modo elegante per fare lievitare il conto in modo esagerato. Anziché inglobare il coperto e le altre voci di spesa nel prezzo dei vari piatti come si fa all’estero, i gestori preferiscono applicare costi stellari a fronte di un servizio mediocre, preferiscono inventare balzelli di ogni tipo come il cestino del pane e fare pagare prezzi esagerati per l’acqua microfilmata senza offrire in alternativa l’acqua del rubinetto.

Il risultato finale per il cliente è un conto appesantito del 15 – 20% . Volendo fare bene i conti in tasca ai ristoratori, ipotizzando 1.000 clienti al mese (40 al giorno) a fine anno l’incasso derivato dalla voce coperto del menu (che varia da 2 a 4 euro) oscilla da 25 a 50 mila . Una cifra che anche togliendo le spese rimane importante.

Raccontateci la vostra storia.

