Dopo il nostro articolo sul costo esagerato del coperto al ristorante quando sulla tavola apparecchiata si trovano due posate, un bicchiere e una tovaglietta di carta (a volte neanche quella), abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di una lettrice, che racconta la sua esperienza in un locale di Venezia. Di seguito la lettera.

La lettera sul coperto al ristorante

Al ristorante ‘I 4 Feri Storti’ di Venezia si mangia bene e lo consiglio. Pure il vino è ottimo, anche se il conto per non è proprio economico (48 €). Ma l’aspetto su cui voglio soffermarmi riguarda la voce ‘Pane e coperto’, riportata regolarmente sul menu. Si tratta di 3,50 € a persona. Una cifra spropositata e ingiustificata visto che, come si vede nella foto, la tavola è apparecchiata con una tovaglietta di carta paglia, un tovagliolo di carta, oltre al bicchiere e le posate. Dimenticavo, a tavola c’è anche un cestino di pane.

Siamo di fronte a un servizio che possiamo sicuramente equiparare a quello di una mensa aziendale o di una pizzeria economica. La sola differenza sostanziale è il tipo di tovaglietta, la carta paglia infonde una nota rustica al locale, che infatti si presenta come ‘osteria con cucina’. L’altra cosa che lascia perplessi è la scoperta che all’inaugurazione del locale nel 2020, la voce ‘Pane e coperto’ era 2 € come si vede dalla foto che accompagna la positiva recensione su Dissapore. Adesso l’importo è quasi il doppio. Non mi sembra che ci siano validi motivi per giustificare una crescita così esagerata di questa voce di spesa.

Volendo ribadire i complimenti al cuoco, ma anche cercando di fare i conti in tasca al titolare (come avete fatto voi in un recente articolo), l’incasso serale per le tovagliette di carta ha sfiorato 100 euro (calcolo basato su 26-28 avventori presenti). Questi 100 euro vanno moltiplicati per i 24 giorni di apertura mensile e per 11 mesi l’anno. Non male direi.

Olga

