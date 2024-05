Ci sono PFAS nei corsi d’acqua di 16 Regioni italiane, ma per le restanti quattro non abbiamo dati. È questo lo scenario allarmante descritto dal rapporto La contaminazione da PFAS in Italia, presentato il 28 maggio da Greenpeace, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Nel corso dell’evento, l’associazione ambientalista e gli altri movimenti presenti hanno lanciato un appello per chiedere la messa al bando della produzione e dell’uso delle sostanze poli- perfluoroalchiliche in Italia, composti estremamente persistenti nell’ambiente e, in alcuni casi, cancerogeni per gli esseri umani.

Greenpeace ha analizzato i dati contenuti in un database dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La banca dati in questione raccoglie gli esiti delle analisi effettuale dalle ARPA tra il 2019 e il 2022 nei corpi idrici italiani (fiumi, laghi e acque sotterranee).

Il rapporto di Greenpeace sugli PFAS

Secondo l’inchiesta di Greenpeace, sono presenti PFAS nei corsi d’acqua di tutte le Regioni che hanno effettuato controlli, sedici in totale. Le quattro Regioni per cui non abbiamo dati sono Calabria, Molise, Puglia e Sardegna. Il rapporto di Greenpeace rileva anche una forte disomogeneità nella distribuzione dei controlli: Veneto e Piemonte, interessate da casi ben noti di contaminazione ambientale, insieme a Lombardia e Friuli-Venezia Giulia hanno eseguito quasi il 70% di tutte le analisi. Le altre 12 regioni hanno effettuato il restante 30%.

I controlli degli enti preposti hanno rilevato la contaminazione da PFAS nel 17% dei campioni, per un totale di quasi 18 mila analisi positive. La presenza dei contaminanti varia di Regione in Regione: Basilicata (31%), Veneto (30%) e Liguria (30%) sono quelle con la più alta percentuale di positività, mentre Lombardia, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania presentano un tasso superiore al 10% di campioni contaminati.

In Veneto e Piemonte i livelli più elevati

Non sorprende scoprire che la Regione in cui si rilevano le più alte concentrazioni PFOS (acido perfluoroottandolfonico) e PFOA (acido perfluoroottanoico) è il Veneto. Le province di Vicenza, Verona e Padova, infatti, sono teatro di una delle più gravi contaminazioni da PFAS di tutta Europa e di recente uno studio ha accertato l’esistenza di un nesso causale tra la contaminazione ambientale nella zona e un aumento di mortalità (ne abbiamo parlato in questo articolo sugli PFAS in Veneto).

Anche in Piemonte sono presenti livelli elevati di PFOA e PFOS nei corpi idrici interessati dagli scarichi dell’azienda chimica Solvay (oggi diventata Syensqo), unica azienda produttrice di PFAS ancora attiva in Italia. Dopo Veneto e Piemonte, le più alte concentrazioni di PFOA sono state rilevate in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Lazio.

La situazione descritta dal rapporto di Greenpeace è allarmante, ma potrebbe essere addirittura peggiore, vista la frammentarietà dei controlli eseguiti dagli enti preposti. Per questo motivo l’associazione chiede di adottare urgentemente limiti all’uso degli PFAS, come hanno già fatto gli Stati Uniti e diversi Paesi europei.

