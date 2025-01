Nel rapporto Acque senza veleni reso noto da Greenpeace il 22 gennaio (ne abbiamo parlato in questo articolo), tra 235 le città analizzate c’era anche Milano, e non in una posizione invidiabile, anzi. I prelievi fatti prima in via Padova e poi in Via delle Forze Armate avevano mostrato livelli di PFAS pari, rispettivamente, a 90,1 e a 58,6 nanogrammi per litro (ng/l), anche se un terzo prelievo, effettuato in villa Litta (zona Affori), aveva mostrato un valore nettamente più basso, pari a 17,5 ng/l. Milano era così la seconda città, dopo Arezzo, per quantità media di più PFAS (si valutano 24 molecole: la somma, da gennaio 2026, non dovrà superare i 100 ng/l).

Milano, inoltre, risultava il comune con i livelli più alti di uno degli PFAS peggiori, lo PFOS, classificato come possibile cancerogeno dalla IARC (l’agenzia dell’OMS per la ricerca sul cancro) di Lione, con 9 ng/l. Ma qualcosa, in questi dosaggi, non torna. I valori rilevati dal gestore dell’acqua pubblica MM sono infatti piuttosto diversi, e ancora non se ne capisce il motivo.

I controlli quotidiani di MM

In generale, a Milano, MM controlla quotidianamente la qualità dell’acqua potabile attraverso alcuni laboratori accreditati. I risultati delle analisi, peraltro, sono pubblicati regolarmente sul sito di MM dedicato all’acqua, e sono quindi consultabili da tutti. Nel corso del 2024 i campioni analizzati per la presenza di PFAS sono stati 440. E nessuno di questi ha superato i limiti di legge (che entreranno in vigore nel 2026). Come ricorda a Il Fatto Alimentare il gestore, la norma da rispettare prevede un limite alle tracce di PFAS distribuite in rete di 100 ng/l per il parametro “Somma di PFAS”, e tutti i campioni della città analizzati sono stati chiaramente al di sotto di questa soglia.

Per quanto riguarda i dati ottenuti dai prelievi di Greenpeace (con la quale, sottolinea MM, c’è interlocuzione e confronto) relativi allo scorso ottobre, va sottolineato che i tecnici di MM hanno compiuto prelievi esattamente negli stessi punti. E i risultati delle analisi hanno mostrato valori inferiori, come si può evincere dalla tabella:

L’ordine di grandezza è quindi compreso tra 15 e 30 ng/l, ben al di sotto dei 58 e dei 90 segnalati da Greenpeace: addirittura di due terzi, nel caso peggiore indicato dall’associazione ambientalista.

Le analisi sugli PFAS

I motivi della discrepanza non sono chiari, perché i metodi analitici sono sostanzialmente identici: si sta indagando, in uno spirito di collaborazione, per cercare di individuarli, in un’ottica di bene comune. MM ricorda però che l’acqua potabile di Milano viene controllata anche da ATS ed è quindi sottoposta a un sistema di verifiche incrociate, effettuate grazie a un totale di oltre 1.200 prelievi annui, nel pieno rispetto delle norme.

Infine, in tutte le stazioni di estrazione, potabilizzazione e distribuzione MM utilizza da tempo filtri a carboni attivi (considerati oggi idonei al trattamento per gli PFAS), per ridurre ulteriormente la concentrazione degli PFAS eventualmente presenti. Nei prossimi mesi saranno forse più chiari i motivi dei dati discordanti, via via che gli approfondimenti in corso forniranno le risposte cercate.

