Nelle ultime settimane ho fatto la spesa in diversi supermercati di Milano per capire meglio la questione delle strisce bianche (white striping) sui petti di pollo che voi avete evidenziato. Prima di leggere gli articoli non avevo notato nulla. Adesso ho effettivamente riscontrato le strisce bianche anche nei petti di pollo Aia che compro di solito. Ho controllato diverse confezioni di petto di pollo Aia nei vari punti vendita e ho notato che alcuni supermercati applicano sconti in etichetta del 20-30%, mentre in altri i petti di pollo sono venduti a prezzo pieno (14,99 €/kg).

Alla fine ho deciso di non comprarli e ho preferito i petti di pollo Esselunga Top che sono etichettati come prodotti provenienti da polli a crescita lenta, anche se costano di più. Nei banchi frigo ci sono anche petti di pollo venduti a minor prezzo (9-10 €/kg), ma anche loro hanno le strisce bianche. Ma allora qual è la differenza?

Angela

Le risposte di UnaItalia

Abbiamo inviato la lettera della lettrice ad Aia che, pur essendo il più grande allevatore di polli in Italia non ha risposto. In compenso abbiamo ricevuto una nota dell’associazione di categoria dei produttori UnaItalia che a nome del suo associato (Aia) e di altri come Amadori, Fileni, Martini e Galletto Vallespluga precisa: “Le strisce bianche sono una caratteristica visiva presente sulla superficie dei filetti di pollo che origina dall’accumulo di grasso intra-muscolare fra i fasci di fibre muscolari. Non si tratta, dunque, di una malattia né di uno stato patologico e la sua presenza non compromette in alcun modo la piena salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti”.

Non è così. Le strisce bianche non sono una “caratteristica visiva” come riporta la nota degli allevatori di polli, ma sono, secondo il mondo scientifico e i veterinari, una miopatia, ovvero una patologia come indicano le parole che terminano con ‘-ia’ (distrofia, cardiopatia, mialgia…). D’altro canto la definizione su Wikipedia è chiara: Il termine miopatia raccoglie qualsiasi sindrome o malattia il cui contesto clinico è dominato da alterazioni in senso anatomo-patologico, fisiologico o biochimico delle cellule o del tessuto interstiziale che compongono il muscolo volontario. In altre parole non si sa ancora se il pollo con le strisce bianche sia sofferente e comunque non è ancora dimostrato che il problema interferisca con l’attività metabolica, anche perchè gli animali vengono macellati dopo 1-2 mesi.

I petti di pollo con white striping

L’associazione degli allevatori prosegue dicendo che: “I petti di pollo che presentano ‘white striping’, conservano intatte, al momento del consumo, le caratteristiche organolettiche e possiedono proprietà nutrizionali analoghe alle carni prive di striature bianche”.

Anche questa tesi è errata, in quanto le ricerche scientifiche indicano che i petti di pollo con striature hanno più grasso e tessuto connettivo, come riportato da numerose ricerche scientifiche e dal test della rivista Il Salvagente pubblicato nel mese di aprile 2024, che riporta analisi condotte dall’Università di Bologna (ne abbiamo parlato in questo articolo con il commento di Enzo Spisni).

UnaItalia prosegue dicendo che “I fattori individuati dalla ricerca non pongono in correlazione il white striping con il benessere animale”. Anche questa affermazione non risponde al vero, in quanto molte ricerche evidenziano una diretta correlazione fra le strisce bianche e uno scarso indice di benessere animale.

I controlli

E infine UnaItalia scrive: “Tutti i prodotti avicoli sono sottoposti giornalmente ai numerosi e rigidi controlli effettuati dagli operatori del settore e dai servizi veterinari pubblici: la caratteristica del white striping non rientra fra gli indicatori oggetto di ispezione veterinaria, in quanto non pregiudica l’igiene e la sicurezza alimentare dei prodotti avicoli.”

È vero quello che scrive l’associazione degli allevatori, tutti i polli vengono sottoposti a controlli veterinari, ma dimentica di dire che le procedure non prevedono neanche di prendere in considerazione la percentuale di polli con ustioni alle zampe e al garretto. Nulla dice sulla problematica della carne legnosa e dei muscoli ‘a spaghetti’ che si riscontrano in molti animali a crescita rapida proprio perché si tratta di animali squilibrati, di pulcinotti che mangiano in modo disperato e non riescono a muoversi per il troppo peso del petto non sostenuto da uno scheletro ancora in formazione. Certo questi polli passano la visita veterinaria anche se sono malati e sono ormai diventati “macchine da carne”.

