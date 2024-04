Appare sempre più evidente che la selezione genetica che permette di macellare i polli da carne a poco più di un mese di vita, accelerandone la crescita in modo esasperato, non sia compatibile con il benessere animale. Ma se l’obiettivo dichiarato è di proporre ai consumatori carne a prezzi convenienti, ora sta emergendo che la qualità di questa carne è quanto meno discutibile. A lanciare l’allarme è la rivista Il Salvagente, che nell’ultimo numero, in un dossier dal titolo “Grasso che cova”, ripercorre le polemiche degli ultimi mesi sull’allevamento dei broiler e sulle strisce bianche (white striping), segno evidente di un’alterazione dei tessuti. Il laboratorio incaricato dalla rivista a controllare i petti di pollo ha analizzato 18 campioni allevati in Italia, arrivando alla conclusione che la carne non è più magra come qualche anno fa e presenta diverse criticità.

Raddoppiati i grassi nella carne di pollo

Secondo le tabelle di composizione degli alimenti del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia agraria), si legge nel dossier, il petto di pollo a crudo dovrebbe contenere 0,8 grammi di lipidi per 100 grammi di carne, mentre l’indagine realizzata da Il Salvagente mostra che accanto a petti in linea con le tabelle nutrizionali ufficiali (Todis e Fileni bio, rispettivamente 0,7 e 0,9 grammi di grassi) ci sono campioni che superano di molto la soglia. Aia Sottilissime di pollo e il filetto di pollo a fette di Esselunga hanno fatto registrare ben 2,5 grammi di sostanza grassa, seguiti dal petto di pollo a fette Conad (2,2 g) e da MD Bontà di Italia petto di pollo a fette (2,1). Percentuali che rendono il pollo sempre più simile alla carne rossa.

A prescindere dalla quantità di grassi, i dati più allarmanti riguardano il tipo di grassi e in generale il profilo nutrizionale di una delle carni più apprezzate dai consumatori. Ne abbiamo parlato con Enzo Spisni, che dirige il laboratorio di Fisiologia traslazionale e nutrizione all’Università di Bologna, dove insegna. “Dobbiamo considerare che stiamo parlando di animali malati, con il metabolismo alterato, animali che morirebbero comunque giovani se non fossero macellati a poche settimane di vita, – spiega Spisni. – Una crescita così rapida della massa muscolare non va di pari passo con lo sviluppo degli organi interni, creando uno squilibrio metabolico che si riflette nella composizione delle carni. Inoltre il tessuto muscolare di questi animali lavora pochissimo (perché rimangono praticamente immobili, fanno una vita completamente diversa rispetto a quella dei polli che razzolano in un cortile) e cresce in maniera abnorme”.

Profilo lipidico alterato

Senza contare gli effetti di un’alimentazione a basso costo pensata per favorire la crescita: “In questi animali il profilo lipidico è alterato, con uno squilibrio tra acidi grassi omega 3 e omega 6, a favore di questi ultimi che hanno un effetto proinfiammatorio, – prosegue Spisni. – Questo dipende dal fatto che gli animali non sono in grado di modificare il loro profilo lipidico, che quindi è determinato essenzialmente dall’alimentazione”. Una crescita così spinta – secondo i dati riportati da Il Salvagente un pollo a rapido accrescimento aumenta più di 50 grammi al giorno, raggiungendo il peso di 2,5 kg in 45 giorni – richiede un’alimentazione ipercalorica e iperproteica, “spesso a base di soia o cereali geneticamente modificati che sono anche quelli più trattati con molti pesticidi, – ricorda il docente. – D’altronde il prezzo del pollo è veramente basso, è logico pensare che anche il mangime utilizzato sia economico e di scarsa qualità”.

Le condizioni precarie degli animali hanno anche altre conseguenze, come l’ossidazione del colesterolo, “legata al fatto che questa crescita sproporzionata mette in crisi il meccanismo degli antiossidanti, – prosegue Spisni. – È possibile inoltre, come segnala il rapporto de Il Salvagente, che queste carni siano povere di vitamina B12 perché si tratta di una vitamina ad assimilazione lenta che potrebbe mancare in animali così giovani. In generale, è molto probabile che si tratti di una carne più povera di micronutrienti, vitamine e minerali rispetto a quella di un pollo allevato tradizionalmente”.

Meglio il pollo biologico?

“Direi che si tratta di una carne meno salutare – prosegue il docente, – senza dimenticare che anche il gusto è meno soddisfacente. Sarebbe meglio mangiare meno carne ma di buona qualità: scegliere il biologico è un primo passo ma se il profilo genetico è quello il problema dello squilibrio metabolico legato all’accrescimento rimane”. Senza dimenticare che il problema del profilo nutrizionale riguarda tutti gli animali allevati in modo intensivo, “inclusi i pesci, – conclude Spisni – già negli anni ’90 avevamo dimostrato in uno studio che i pesci di allevamento intensivo hanno uno sviluppo eccessivo, anomalo, e un profilo lipidico diverso, molto peggiore rispetto a quelli che vivono liberi”.

