Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte della catena di supermercati Coop di un lotto di vasetti di Pesto alla Genovese per la “possibile presenza di frammenti di vetro”. I vasetti di vetro marchiati Coop sono stati ritirati dagli scaffali dei punti vendita. Si tratta di pesto in confezioni da 190 g con data di scadenza 05-10-2025. Il numero di lotto è: LM278. Il pesto è stato prodotto dall’azienda Clas Spa Via Monte Pasubio, 37 nello stabilimenti di Chiusanico (Imola).

La catena di supermercati invita i consumatori che hanno acquistato il Pesto alla genovese a marchio Coop a “non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”.

